V Val d'Iseru Kranjec in Dvornik, Hadalin bo tekmi izpustil

Majhna slovenska ekipa je že na prizorišču tradicionalne smučarske klasike v Savojskih Alpah. Lanski kriterij prvega snega v Franciji je bil v celoti v znamenju hitrih disciplin in senzacionalne slovenske smukaške zmage. Martin Čater je s številko 41 na startu poskrbel za eno najlepših zgodb minule zime.

"Zdaj je v procesu rehabilitacije, zdravniki in fizioterapevti bodo povedali, kdaj se bo lahko vrnil. Bolečine ima takšne, da mu onemogočajo normalen trening. Poskusil je trenirati, a ni šlo, zato je šel domov. Močno upam, da bo do Alta Badie in Madonne saniral poškodbo," je za STA iz Val d'Isera sporočil glavni trener slovenske moške ekipe za tehnični disciplini Klemen Bergant .

Šestindvajsetletni Vrhničan je sezono začel pravzaprav vrhunsko, na veleslalomih v Söldnu se je prvič prebil v finale in osvojil točke s 25. mestom. Na paralelni tekmi v Lech/Zürsu je zasedel končno osmo mesto.

Pred dvema letoma so v Val d'Iseru izpeljali zgolj moški slalom, veleslalom so odpovedali. Slavil je domači as Alexis Pinturault, Kranjec se ni uvrstil v finale, Štefan Hadalin je bil 22.

Na veleslalomu pred tremi leti je v Val d'Iseru zmagal Avstrijec Marcel Hirscher, Kranjec je bil deveti. Boljši na tej klasiki je bil leta 2017 s sedmim mestom. Kranjec je tako kot pred dvema letom v Val d'Isere pripotoval s popotnico stopničk z veleslaloma v Söldnu, ko je sezono tako kot letošnjo odprl s tretjim mestom. V soboto bo edini Slovenec na startu.

"Gre za globlje strateško vprašanje, zakaj imamo na voljo tako malo tekmovalcev za starte v svetovnem pokalu. Kar se pa tiče Žana, zanj je čisto vseeno, ali je edini Slovenec na startu ali jih je deset. Tega je vajen, gre za individualni šport, on tekmuje najprej za sebe in mislim, da to zanj sploh ni stvar razmišljanja," je povedal Bergant.

Od zadnjega moškega veleslaloma bo v soboto preteklo 49 dni, od zadnje tekme za Kranjca pa 28 dni. "Ti premori med tekmami so bili tudi v preteklih sezonah dolgi, a njega to običajno ne zmoti. Po takšnih premorih načeloma dobro tekmuje," je dejal.

Slalom so Slovenci trenirali v Val Senalesu, konec novembra so bili šest dni v Livignu, nato pet dni v Alta Badii, kjer bosta 19. in 20. decembra na sporedu dva moška veleslaloma.

"V Val d'Iseru je ogromno snega. Včeraj ga je zapadlo še pol metra. Sneg čistijo s proge, za jutri napovedujejo novo pošiljko, od 30 do 40 cm, tako da imajo organizatorji pred sabo veliko dela. Je pa napovedan mraz, proga pod novim snegom je utrjena in upam na dobre pogoje," je sklenil Bergant.