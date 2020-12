Bergant: Žan je imel eno najtežjih, če ne najtežjo tekmo v karieri

Alta Badia v Italiji je gostila četrti veleslalom sezone svetovnega pokala za moške. Peti in šesti alpske smučarje čakata 8. in 9. januarja v Adelbodnu v Bernskem višavju, kjer je Kranjec letos januarja kot prvi Slovenec osvojil najprestižnejšo veleslalomsko klasiko ter prvič oblekel rdečo majico vodilnega smučarja v posebnem veleslalomskem seštevku. Sklepni del minule sezone se nato ni iztekel po načrtih slovenskega asa, saj je po odpadlih veleslalomih v Kranjski Gori in v Cortini d'Ampezzo zaradi pandemije covida-19 sezono končal kot četrti veleslalomist sveta.

Štefan Hadalin je bil med tistimi dvajsetimi smučarji, ki so svoj nastop v prvi vožnji sklenili predčasno. "Štefanov nesrečni padec pred začetkom slalomske sezone ni dobrodošel. A po besedah fizioterapevta in tudi Štefana samega, naj ne bi bilo nič hujšega. Upam, da bo jutri prišel pripravljen in pokazal tisto, za kar je treniral," je dejal trener Bergant.

"Danes so bile zahtevne razmere, v katerih se nisem najbolje znašel. Poskušal sem smučati pogumno, z linijo, ki bi bila optimalna. Žal mi ni uspelo prikazati tistega najboljšega smučanja. Storil sem napako in posledično padel. Prvi občutki so dosti v redu, malo pa me boli desno koleno. Verjamem, da bom za jutrišnjo tekmo in tekmo v torek pripravljen tako, kot je treba," je dejal Hadalin, ki v ponedeljek in torek več pričakuje od uvodnih dveh moških slalomov v sezoni 2020/21 v Alta Badii in Madonni di Campiglio.