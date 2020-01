Bertoncelj: Na SP bo cilj medalja

Peter Prevcje bil na turneji 21. v Oberstdorfu, 12. v Garmisch-Partenkirchnu, deveti v Innsbrucku in peti v Bischoshofnu. Domen Prevc pa je nanizal deveto, 17., deseto in deveto mesto. Zaradi vsega tega so tudi cilji višji kot pred sezono. "Gledaš pač proti vrhu, cilj vsakega, ki je med 15, je biti na stopničkah, ampak prehitevati ne gre," je dejal Peter Prevc, ki je malce v šali dodal, da se je Domen doma ponosno pohvalil, da je starejšega brata na turneji ugnal za dve točki. Svetovni pokal se bo konec tedna nadaljeval v italijanskem Predazzu na srednji skakalnici. Slovenijo bodo tam zastopaliPeter, DomeninCene Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc inRok Justin.