Bertoncelj sam želel oditi, Jasnič odločitev sprejel: Zastavico prevzema Hrgota

To je v izjavi za javnost pred hotelom Kompas v Kranjski Gori dejal Ljubo Jasnič . Ta je danes na predlog glavnega trenerja slovenske reprezentance v smučarskih skokih Gorazda Bertonclja iz reprezentance najprej izključil Timija Zajca . Razlog za Zajčevo izključitev so njegovi komentarji po petkovih prvih dveh serijah SP v poletih, so zjutraj sporočili s Smučarske zveze Slovenije (SZS).

"Kar se tiče odločitve trenerja in nato vodje panoge, jo je vodstvo podprlo na osnovi pravilnika in etičnega kodeksa, ki ga imamo. Smo pa na željo glavnega trenerja storili korak naprej in sprejel sem njegovo odločitev, da se v naslednjih dveh dneh umakne iz Planice. Robert Hrgota bo prevzel njegovo zastavico in bo vodil tekmovanje naprej. Naslednji teden bosta zasedala strokovni svet in odbor za skoke in nordijsko kombinacijo, tam se bomo odločili, kako naprej," je poudaril Jasnič.

Jasnič: Nič kaj lepih stvari nimamo, prevzema Hrgota

Izrazil je obžalovanje, da se to dogaja ravno med domačim SP v poletih. "Nič kaj lepih stvari nimamo. Moram reči, da mi je težko, ker se to dogaja v Planici, pred ljudmi, ki so to pripravili in ki imajo skoke radi, a včasih se je treba odločiti tako, kot smo se odločili," je pojasnil vodja panoge.

Vodenje reprezentance v Planici bo v naslednjih dveh dneh prevzel Robert Hrgota, sicer Bertoncljev pomočnik. V ekipi pa so ostali trije skakalci, Anže Lanišek,Bor Pavlovčič in Domen Prevc. SZS si prizadeva, da bi za potrebe ekipne tekme lahko aktivirala Petra Prevca aliŽigo Jelarja, da slovenska ekipa na domačem SP ne bi ostala brez nedeljskega nastopa.