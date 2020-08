Bertoncelj verjame, da 'orli' v Wisli lahko poletijo visoko

Na Poljsko potuje sedmerica, in sicer Anže Lanišek, ki je na treningih najbolj izstopal, ter Peter Prevc, Timi Zajc, Žiga Jelar, Rok Justin, Lovro Kosin Jan Bombek. Domen Prevczaradi slabše pripravljenosti ostaja v Sloveniji, na treningih se bo najmlajšemu izmed bratov Prevc pridružil še en član A-reprezentance, Tilen Bartol.

"Ekipo smo določili po trenutni pripravljenosti. Štirje iz A reprezentance so izstopali, Bartolu manjka nekaj konstantnosti in treninga na skakalnici, saj se vrača po poškodbi. Domen je trenutno v preslabi formi za nastop na tekmah, zato smo ekipi priključili dva iz B ekipe in najboljšega mladinca," je sedmerico pokomentiral glavni trener Gorazd Bertoncelj.

'Lanišek najbolj konstanten, na visoki ravni'

Kot pravi, ga slaba forma Domna Prevca ne skrbi, saj je v zadnjih letih poleti podobno pripravljen kot sedaj. Mnenju skakalcev, da po formi najbolj izstopa pripravljenost Laniška, se pridružuje tudi Bertoncelj.

"Je najbolj konstanten, na visoki ravni. Timi je tudi soliden, občasno se mu kakšen skok ponesreči. V zadnjem času pa sta pripravljenost izboljšala tudi Peter Prevc in Žiga Jelar. Računamo, da so na zadosti visoki ravni, da lahko pričakujemo kakšen dober rezultat,"je dejal glavni trener "orlov".

Vseeno poudarja, da rezultatskih ciljev za Wislo v izbrani vrsti nimajo: "Konkretnih številk ni. Imamo tri splošne cilje. Prvi je preveriti trenutno pripravljenost glede na konkurenco, drugi je preverjanje tekmovalne opreme, saj imamo nekaj novih pravil pri zagozdah, krojih dresov in še nekaj malenkosti pri skakalnih čevljih. Tretji pa je, da se moramo navaditi na režime in protokole tekmovanja ter bivanja na prizoriščih."

Meritve in omejitve se spreminjajo kot po tekočem traku

Skrbi ga predvsem, da se podatki glede meritev in omejitev Mednarodne smučarske zveze (Fis) pri zagozdah spreminjajo iz tedna v teden, kar otežuje prilagajanje k pravilom. Izkušenj, da se s tem spoprime, pa ima reprezentanca dovolj. Nima pa izkušenj s priporočili zdravstvenih organizacij in krovnih zvez zaradi nevarnosti, ki jo predstavlja novi koronavirus, ter omejitev, ki jih ta prinaša. Že prva tekma v Wisli bo zaradi tega pošteno okrnjena, saj na smučarske skoke nori Poljaki ne bodo mogli v popolnosti zapolniti izteka skakalnice Wielka Krokiew. Na tribunah bo ob upoštevanju minimalne medsebojne razdalje lahko prvi in edini tekmi poletne sezone na najvišji ravni spremljalo le 999 gledalcev na posamični tekmovalni dan.

Ti bodo trije. V petek bosta, kot je to v navadi, pred kvalifikacijami, ki bodo ob 18. uri, dva skoka za trening. V soboto in nedeljo pa bosta ob 17.30 na vrsti še obe posamični tekmi. V moškem skakalnem taboru upajo, da bo pripravljenost na tako visoki ravni, kot je v ženskem delu ekipe. V telovadnici pod skakalnico Bauhenk v Kranju so namreč vadila tudi dekleta, ki so v Frenštatu na Češkem pretekli konec tedna opravila z edino preizkušnjo poletne velike nagrade. Zmaga Nike Križnarpa bi lahko motivirala moške predstavnike v iskanju podobnih podvigov.