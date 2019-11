Bertoncelj: Zajc in Lanišek pred ostalimi

Prihodnji konec tedna se bo v poljski Wisli začela 41. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo v poletih, ki ga bo od 20. do 22. marca 2020 gostila Planica. Naslov skupnega zmagovalca brani kralj lanske zime, JaponecRyoyu Kobayashi, njegov rojak Noriaki Kasaipa vstopa v svojo že 31. sezono. Lanska sezona je bila za Slovence precej turbulentna, spopadali so se z različnimi težavami, največji udarec za ekipo pa je bila poškodba nosilca reprezentance Petra Prevca. Slovenski skakalci so v 40. sezoni precej zaostali za začrtanimi cilji, vsaj za konec pa so na poletih v Vikersundu in domači Planici popravili vtis. "Ta čas v ekipi po formi najbolj izstopataTimi Zajc in Anže Lanišek. Preostali fantje, tudi Peter, pa za zdaj še niso na želeni ravni. Kakšen skok je že zelo dober, a nas vseeno čaka še kar nekaj dela," je o trenutni pripravljenosti skakalcev dejal 43-letni Gorazd Bertoncelj, ki ima vseeno za uvodni tekmi v Wisli visoke cilje.

"Upam, da nam bo uspelo spodbudno začeti sezono, saj bo potem nadaljevanje brez dvoma lažje. Na ekipni tekmi se želimo vmešati v boj za stopničke, na posamični pa bi rad videl dva fanta med najboljšo deseterico ter še dva do 20. mesta," je o pričakovanjih dejal glavni trener.