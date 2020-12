Bertoncelj zaradi groženj v Planici podal ovadbo na policijo

Ta teden je afera z minulega SP v poletih v Planici dobila epilog. Potem ko je Timi Zajcprek družbenega omrežja glavnega trenerja pozval, naj sprejme odgovornost za slabe rezultate, je bil skakalec izključen s svetovnega prvenstva, Gorazd Bertonceljpa je na lastno željo sredi dogajanja zapustil Planico. V petek je tako zadnjič vodil reprezentanco, saj so se na Smučarski zvezi Slovenije (SZS) ta teden odločili, da bo njegovo taktirko prevzel njegov dosedanji pomočnik Robi Hrgota, Zajcu pa izrekli opomin pred izključitvijo.

Kako bo z nadaljevanjem sezone za Zajca, bo SZS sporočila naslednji teden, saj se mora skakalec pred morebitno vrnitvijo v reprezentanco, ki je ta čas na tradicionalni generalki pred novoletno turnejo v Engelbergu, prej sestati še s trenerjem Hrgoto. A celotna afera se bo, kot kaže, še nadaljevala, saj je Bertoncelj v pogovoru za TV Slovenijapovedal, da je zaradi resnih groženj, ki jih je prejel takoj po petkovi tekmi, še preden je izvedel za Zajčev zapis, podal kazensko ovadbo na policijo. To imajo zdaj v rokah pristojni organi.

Njegov molk 'pravilna odločitev'

Bertoncelj je še dejal, da se je po odhodu iz Planice zavil v molk zavoljo ekipe: "Ostal sem tiho v dobrobit ekipe, tekmovalcev, SZS in vseh preostalih, da je šla ta planiška prireditev, ki je bila odlično izpeljana, mimo. To je bila pravilna odločitev."

Dodal je še, da se strinja z odločitvijo o njegovem nasledniku: "To je v tem trenutku daleč najboljša rešitev. Res je, da je Hrgota mlad, ambiciozen trener, ampak pozna sistem dela, tekmovalci mu zaupajo in to je edina pot."

Kot je dejal, je v sredo s fanti pred odhodom v Švico opravil sestanek in razšli so se prijateljsko.

"Imeli smo 20-minutni razgovor. Poslovili smo se v prijateljskem vzdušju. Sam sem želel, tudi fantje, da se prijateljsko razidemo. Naredil sem iskren nagovor, tako da smo se res razšli, kot je treba, da se naslednjič, ko se vidimo, pozdravimo in pogovorimo. Zahvalil sem se jim za sodelovanje. Povedal sem jim, da sem eden izmed najzvestejših njihovih navijačev," je o odhodu s položaja glavnega trenerja še povedal Bertoncelj, ki za zdaj še ne ve, kje bo nadaljeval delo.