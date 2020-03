Fourcade se je poslovil z zmago, veliki kristalni globus pa je odnesel Boe

Ob zaključku biatlonske sezone so se v moški konkurenci pomerili v zasledovalni tekmi na 12,5 kilometra. V ospredju je bil boj za skupno zmago v svetovnem pokalu in veliki kristalni globus med Norvežanom Johannesom Thingnesom Boejem in Francozom Martinom Fourcadom. Slednji je napovedal, da bo to zadnja tekma v njegovi bogati in zelo uspešni tekmovalni karieri. Fourcade je imel le 10 točk prednosti pred tekmecem pred to zadnjo tekmo, pred tem je na sprinterski tekmi v četrtek Francoz zasedel drugo mesto, zmagal pa je J.T. Boe.

Bilo je izjemno razburljivo, saj je J.T. Boe zgrešil strel na drugem postanku in nato je Fourcade prevzel vodstvo. Norvežanu se je tekma praktično "podrla" na tretjem streljanju, ko je zgrešil kar trikrat in imel velik zaostanek. Vseeno je na koncu zasedel četrto mesto in osvojil dovolj točk za skupno zmago v svetovnem pokalu. Fourcade se je na najlepši način poslovil od biatlonske karavane, saj je zmagal. Francoz je sicer zgrešil trikrat, a je zmagal s prednostjo 2,9 sekunde pred rojakoma Fillon Maiettom in Jacquelinom (+4,5), četrti je bil J.T. Boe (+8.3). V skupnem seštevku svetovnega pokala je Norvežan zmagal le za dve točki, za Fourcada je bila to 79. zmaga v svetovnem pokalu.