Norveški zlato za uvod na SP na Pokljuki, Slovenija 16.

S tekmo mešanih štafet (4 x 7,5 kilometra) se je začel tekmovalni del na svetovnem prvenstvu v biatlonu, ki ga gosti Pokljuka. Slovenska reprezentanca je nastopila v postavi Jakov Fak, Klemen Bauer, Polona in Živa Klemenčič. Prvi je šel na progo Jakov Fak, ki je "pokril" vse tarče na prvem strelskem postanku, na drugem pa je enkrat zgrešil in je nato predal štafeto na visokem četrtem mestu, z le dobrimi 11 sekundami zaostanka za takrat vodilno Belorusijo. Klemen Bauer je zgrešil enkrat na prvem streljanju in enkrat na drugem, Poloni Klemenčič je predal kot osmi (+1:40.0). Na prvih treh mestih so bile na polovici tekme Norveška, Francija in Ukrajina.

Kot tretja je bila na vrsti Polona Klemenčič, brez napake je opravila s strelskim delom (brez zgrešenega strela), zato pa se je povečal časovni zaostanek za najboljšimi. Živi Klemenčič, ki je bila na vrsti kot zadnja v štafeti, je predala kot 14. z dobrimi tremi minutami zaostanka za vodilno reprezentanco Norveške (+3:10.2). Na drugem mestu je bila takrat Ukrajina, tretja pa Švedska. Živa Klemenčič je zgrešila štirikrat na drugem streljanju, kar je bilo preveč, da bi izboljšala uvrstitev, morala je tudi v kazenski krog, tako da je Slovenija na koncu zasedla le 16. mesto (+4:37.9, 1+6)

Zmago in zlato odličje je slavila reprezentanca Norveške (v postavi Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Boe, Tiril Eckhoff, Marte Oslbu Roeiseland), ki je zmagala s precejšnjo prednostjo pred konkurenco, ne glede na dejstvo, da je četverica skupaj zgrešila kar 11 strelov (0+11). Druga je bila presenetljivo reprezentanca Avstrije v postavi David Komatz, Simon Eder, Dunja Zdouc, Lisa Hauser (+27 sekund, 0+2), tretja pa Švedska s četverico Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Linn Persson, Hanna Oeberg(+30.6, 0+8). Za malce je brez odličja ostala Ukrajina na četrtem mestu (+31.1).