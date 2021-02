Jacquelin ubranil naslov svetovnega prvaka, Dovžan najboljši Slovenec

Šved Martin Ponsiluoma je zmagal na sprinterski tekmi in je imel zato najboljše izhodišče na zasledovalni tekmi. V konkurenci je bilo 60 biatloncev, ki so jih na 10 kilometrov dolgi razdalji čakali štirje strelski postanki. Za Švedom sta šla na progo z zaostankom dobrih 11 sekund Francoza Simon Desthieux in Emilien Jacquelin.

Aktualni prvak Jacquelin je že od prvega streljanja dalje pokazal, da je v izvrstni dnevni formi, kar je potrjeval iz kilometra v kilometer. Na vseh štirih strelskih postankih je nalogo opravil brez napake in tudi v cilju je imel lepo prednost pred zasledovalci. Izjemno napeto je bilo v boju za drugo mesto, kjer sta se pomerila Šved Sebastian Samuelsson in Norvežan Johannes Thingnes Boe. Norvežan je zgrešil dvakrat, Šved pa je to nalogo opravil brez napake, na koncu je bil v ciljnem sprintu močnejši Samuelsson (+7.3), tretji pa J.T. Boe (+8.1).

Od slovenskih tekmovalcev je bil v najboljšem položaju Miha Dovžan, ki je bil 25. na sprintu, na koncu je izboljšal uvrstitev za dve mesti, zgrešil je tri strele (+3:07.4), to je bila njegova druga najboljša uvrstitev v karieri. Jakov Fak je startal kot 35. in tudi končal tekmo na tem mestu s štirimi zgrešenimi streli. Rok Tršan je zasedel 47. mesto.