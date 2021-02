Čehinja Davidova brez zgrešenega strela do zlata na Pokljuki

Norvežanka Tiril Eckhoff je na svetovnem prvenstvu že dobila sprintersko tekmo, zasledovanje in bila članica zlate norveške mešane štafete, a tokrat je ostala praznih rok, zasedla je 23. mesto. Na zahtevni preizkušnji na 15-kilometrski razdalji s štirimi strelskimi postanki je bila najboljša Čehinja Marketa Davidova , ki ni zgrešila, druga je bila Švedinja Hanna Öberg , ki je zgrešila enkrat in je zaostala 28 sekund, tretja Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold je zaostala za dobro minuto in prav tako zgrešila enkrat.

Z izjemnim strelskim nastopom in vsemi pokritimi tarčami si je naslov svetovne prvakinje zasluženo priborila Čehinja Davidova. Za 24-letno tekmovalko iz Jabloneca nad Nisou je to največji uspeh v karieri. Tekmovalka, ki so ji kopito za puško izdelali v Sloveniji, je bila na stopničkah članskih svetovnih prvenstev le lani, ko je z mešano štafeto v Anterselvi osvojila bronasto medaljo.

Leta 2018 je bila svetovna mladinska prvakinja v zasledovanju, na istem prvenstvu pa še druga v sprintu. Predlani je na tekmi svetovnega pokala v Anterselvi zmagala v sprintu, pred dvema sezonama pa se je na posamični tekmi na Pokljuki prav tako zavihtela na stopničke. "Super je, a imela sem tudi veliko sreče. Pred streljanjem sem bila sicer mirna, a ko sem zadela 19. strel, sem si si rekla, o moj bog, moram zadeti še zadnjega. A osredotočila sem se in uspelo mi je," je neposredno po tekmi za IBU povedala tekmovalka.

Slabih 28 sekund je za Čehinjo zaostala Švedinja Hanna Oeberg, ki je zlato kolajno zapravila na tretjem strelskem postanku. To je druga kolajna s svetovnih prvenstev za 25-letnico iz Kirune, saj je bila leta 2019 svetovna prvakinja v tej disciplini. Tretje mesto si je priborila Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold, ki je prav tako zgrešila enkrat, v cilju pa za Davidovo zaostala za minuto in štiri sekunde. Avstrijka Lisa Theresa Hauser je bila četrta, zlato pa je zapravila na zadnjem streljanju, ko je zgrešila dva strela. Branilka naslova Italijanka Dorothea Wierer je bila deveta, Norvežanki Marte Olsbu Roeiseland in Tiril Eckhoff pa 20. oziroma 23.

Od slovenskih tekmovalk so bile v konkurenci Polona in Živa Klemenčič ter Lea Einfalt. Živa Klemenčičje s tremi zgrešenimi streli zasedla 55. mesto (+5:54,0), Einfaltova je s petimi zgrešenimi streli in prav toliko kazenskimi minutami bila 82. (+9:06,7), Polona Klemenčič pa je zgrešila sedmkrat in zasedla 84. mesto (+10,14,8).

"Z današnjim nastopom sem zelo zadovoljna. Glede na to, da nisem vedela, kako se bom odzvala, ker gre vseeno za večji psihološki pritisk, se mi zdi, da se je vse skupaj kar dobro izteklo. Tudi na štafeti zadnjič, razen kazenskega kroga stoje, je bila kar ničla, česar nisem pričakovala. Dejansko sem presenečena, ker sem lahko na obeh svojih tekmah del svojega teka sledila tekmovalkam, za katere sem mislila, da jih ne bom mogla držati, zato sem pozitivno presenečena," je bila z nastopom zadovoljna 20-letna Živa Klemenčič.

"Dekleta so imela svojo priložnost, a je izkoristile. Videli ste, da so tudi druge tekmovalke ogromno grešile, ampak ni bilo potrebe, da bi bile tudi me med njimi. Živa je naredila dober nastop za svojo prvo najdaljšo preizkušnjo v svetovnem pokalu. Čestitke, Živi. Lea in Polona sta, kar sta zadeli, zadeli v center, drugo pa so bile napake. Polona je vse stoje zadela na robu, ampak tarča mora pasti. To je psihološko. Punce na treningu streljajo dobro, seveda tudi kaj zgrešijo, ampak to je v glavi. Imajo veliko željo, vedo, kam zgrešijo, to želijo popraviti na naslednjem streljanju, ampak danes ni šlo," je po tekmi povedala trenerka Andreja Mali.