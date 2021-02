Avstrijka Hauserjeva slavila zmago pred Norvežankami

Na Pokljuki je bila na svetovnem prvenstvu zadnja tekma v ženski konkurenci. Avstrijka Lisa Theresa Hauserje presenetila konkurenco in se predvsem zaradi odličnega strelskega nastopa prebila do naslova svetovne prvakinje. Hauserjeva je zadela vseh 20 tarč in tako prišla do prednosti, ki je tekmice niso več uspele nadoknaditi. V ozadju je bila izjemna borba za preostali dve odličji med tremi Norvežankami. Druga je bila na koncu Ingrid Landmark Tandrevold(1 zgrešen strel), zaostala je 21,7 sekunde, tretja je bila Tiril Eckhoff s 23 sekundami zaostanka (3 zgrešeni streli), praznih rok je ostala Marte Olsbu Roeiseland, ki je zaostala 23.6 sekunde (1 zgrešen strel).

Na polovici 12,5-kilometrske poti se je v dvajsetih sekundah zvrstilo devet tekmovalk, po prvem streljanju v stoje pa sta si večjo prednost priborili dve biatlonki. V četrti krog se je prva odpravila Hauserjeva, takoj za njo pa presenetljivo Baiba Bendika iz Latvije, ki je do tistega trenutka tudi pokrila vseh 15 tarč. Avstrijka je tudi z zadnjim strelskim nastopom opravila brezhibno, medtem ko je Latvijka zgrešila dvakrat in s tem končala z možnostjo za odličja. Italijanka Lisa Vittozi je pokrila vseh pet tarč in se v zadnji krog odpravila kot druga, a so jo na poti kmalu ujele in tudi prehitele tekmice iz

Slovenskih tekmovalk ni bilo na startni listi.