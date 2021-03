J. T. Boe na zadnji tekmi ubranil veliki kristalni globus

V konkurenci tridesetih najboljših biatloncev je bil tudi edini slovenski tekmovalec, Jakov Fak . Na zadnji tekmi biatlonske sezone je padla tudi odločitev o skupnem zmagovalcu in dobitniku velikega kristalnega globusa. Šlo je za norveški dvoboj, za skupno zmago sta se pomerila Johannes Thingnes Boe in Sturla Holm Laegreid . Prvi je imel pred rojakom le štiri točke naskoka pred zadnjo tekmo. Aktualni prvak je J. T. Boe, ki je lani za nekaj točk prehitel večkratnega šampiona, Francoza Martina Fourcada .

Na 15-kilometrski razdalji so biatlonci morali opraviti s štirimi strelskimi postanki. Na prvem sta po enkrat zgrešila tako J. T. Boe kot tudi Fak, na drugem pa je Fak opravil brez napake, oba Norvežana v boju za skupno zmago pa sta morala po enkrat v kazenski krog, Laegreid je imel že dobrih 15 sekund prednosti pred J. T. Boejem. Tretje streljanje je premešalo vrstni red, Laegreid je zgrešil, njegov tekmec pa ne in se prebil pred njega, brez napake je svojo nalogo opravil tudi Fak. Odločilna je bila četrta strelska postaja, Norvežana sta zgrešila vsak po enkrat, a je J. T. Boe imel prednost, ki je ni izpustil iz rok, in je osvojil skupno zmago, na tekmi je bil tretji, Laegreid pa osmi (+48,4/4).

Na tekmi je sicer zmagal Francoz Simon Desthieux, drugi je bil Rus Edvard Latipov (+8,9/2), tretji že omenjeni J. T. Boe (+17,5/3). Fak je na zadnjem streljanju zgrešil enkrat in tekmo končal na sedmem mestu (+44,3/2). Najboljši slovenski biatlonec je sezono sklenil na 11. mestu v skupnem seštevku s 693 točkami. Najboljši je bil Boe s 1052 točkami, Laegreid 1039, tretji je bil Francoz Quentin Fillon Maillet (930 točk).

"Zadnja tekma je za nami. Bila je taka, da si jo zapomnimo za nekaj časa, izredno težka, še posebej na strelišču. Zame je bil velik izziv tudi na progi, a z relativno dobrim streljanjem v temu vetru sem bil lahko pri višjih mestih in sem zadnjo tekmo končal na 7. mestu, skupno pa na 11. mestu. Seveda bi si želel, da bi bilo še boljše in da bi imel na kroni sezone, na svetovnem prvenstvu boljši izid oziroma kolajno. A naredil sem vse kar sem lahko, da bi bil čim boljši. Prostora za napredek je nekaj. Želim si, da bi ostal zdrav in da bi za naslednjo sezono lahko treniral še bolje in da bi bil še boljši,"je ob koncu sezone v izjavi SZS povedal Fak.