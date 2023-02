Biatlonci in biatlonke so na svetovnem prvenstvu v Oberhofu tekmovali za odličja med mešanimi dvojicami. Slovenijo sta na preizkušnji zastopala Jakov Fak in Polona Klemenčič, ki sta osvojila sedmo mesto. Zlato odličje je odšlo na Norveško, srebro v Avstrijo, bron pa v Italijo.

icon-expand Polona Klemenčič FOTO: AP