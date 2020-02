Biatlonci čakajo na posamično preizkušnjo, prvič v boj tudi Fak

Sezona 2019/20 je pokazala dva izrazita favorita. In v večini športov bi se ostali borili za bron, biatlon pa z na videz enostavno kombinacijo teka in streljanja na strelišču vselej ponuja presenečenja, zato imajo številni biatlonci svoje skrite načrte. Johannes Thingnes Boe, lani nenadkriljivi tekmovalec v sezoni, letos pa je dobil šest tekem, med njimi dva sprinta, je ob dobrem streljanju nesporno prvi favorit, saj za sedemkratnega zmagovalca svetovnega pokala Martina Fourcadavelja, da mu tudi v preteklih letih prav Anterselva ni preveč ustrezala.

Nadmorska višina 1600 metrov namreč pogosto številnim oteži nastop in med njimi je bil v preteklosti tudi Fourcade, ki je letos slavil petkrat, dvakrat na sprintu. Nenazadnje je to potrdila tudi uvodna tekma mešanih štafet, kjer so Francozi ob Norvežanih veljali za favorite za zlato, na koncu pa so bili na sedmem mestu daleč od kolajne. Zanimivo bo tudi videti, kako je razplet prve tekme vplival na oba tekmovalca. Boe se je že veselil zlata, ki naj bi ga poneslo k novim zmagam, Francoza naj bi po neuspehu dvignila jeza. A oba bosta imela tudi v lastnih reprezentancah številne tekmece, ki jima želijo prekrižati račune.

Velepec: Jasno je, kam Jakov sodi

A kolajne napoveduje tudi konkurenca. Nemci stavijo na Benedikta Dolla, Italijani na Lukasa Hoferjain Dominika Windischa... Prvo visoko uvrstitev pa si želijo tudi v slovenskem taboru, kjer bo kandidat za najvišja mesta Jakov Fak. Ob njem bodo nastopili še Klemen Bauer, Rok Tršanin Miha Dovžan.

"Želimo si, da bi fantje prav na prvenstvu dosegli najboljše uvrstitve v sezoni. Jakov je letos četrti in peti že bil, zato je jasno, kam sodi. Vsekakor je zanj osnovni cilj, da se uvršča med deseterico, želje pa so visoke," pred prvo moško tekmo pravi slovenski glavni trener Uroš Velepec.