Biatlonci pred SP: Pričakujemo najboljše uvrstitve v sezoni

"Naši cilji v moški konkurenci so kolajna, dve uvrstitvi do 15. mesta, dve do 30., pri dekletih pa vsaj ena uvrstitev do 25. mesta in dve do 40. mesta. Za vsaj eno štafeto si želimo, da se uvrsti med osmerico. Vemo, da je medalja zelo visok cilj, a če si ga ne postavimo, ga tudi ne bomo dosegli," je na novinarski konferenci pred SP dejal Janez Ožbolt.

Slovenija ima pravico do nastopa štirih tekmovalcev v moški konkurenci in treh deklet v ženski. Trener Uroš Velepecbo pri fantih izbiral med sedmerico, ki jo sestavljajo Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan, Miha Dovžan, Aleks Cisarter mladinca Anton Vidmarin Lovro Planko. V ženski konkurenci so na spisku za nastop Polona Klemenčič, Lea Einfalt, mladinki Lena Repincin Živa Klemenčič ter Nika Vindišar. A nastop slednje je zaradi zdravstvenih težav po okužbi z novim koronavirusom in težjega poteka bolezni še vedno pod velikim vprašajem.

Mali: Vindišarjeva je dobila težko obliko covida-19

Težave z okužbo s koronavirusom je imela praktično vsa reprezentanca, zaenkrat sta izjemi le Fak in Klemenčičeva, posebej akutno je stanje v ženski vrsti, kjer so se dekleta okužila po novem letu in tik pred SP ostala brez pomembnih treningov, v moški vrsti se je ob vstopu v leto 2021 okužil še Bauer.

"Covid-19 je prišel na obisk ob nepravem času, čeprav za športnika res pravega časa ni. Edina 'preživela' je Polona Klemenčič, tudi Lea Einfalt je že 'okej'. Nika Vindišar je dobila težjo obliko bolezni, zato smo pridružili dve mladinki, ki sta že pokazali izjemne rezultate tudi v članski kategoriji, in ekipa tako ne bo bistveno okrnjena. Mlajše so pridobivale izkušnje na tekmovanjih nižjega ranga, v svetovnem pokalu pa še niso nastopale. A ostajamo optimistični," je ob predstavitvi ekipe povedala trenerka ženske vrste Andreja Mali.

Velepec: Vso sezono se pripravljamo za to tekmovanje

"Pričakujemo najboljše uvrstitve v sezoni. Mi smo se s covidom na srečo po večini spopadli že v oktobru. Posledic ne poznamo povsem in malo tipamo, kje so tekmovalci in kakšna je forma. A upam, da bodo dosegli najvišje uvrstitve letos. Vso sezono se pripravljamo za to tekmovanje, pričakujemo, da bomo pokazali čim več," pa napoveduje Velepec, ki dodaja, da tekmovalci že vedo, kateri nastopi jih čakajo, javnosti pa bodo to predstavili kasneje. Izjema je Bauer, ki je izpustil tekme v Oberhofu, zato je zanj jasno, da se bo zanesljivo predstavil na uvodni tekmi mešanih štafet 10. februarja.

Prvenstvo na Pokljuki, drugo po letu 2001, bo na sporedu med 9. in 21. februarjem.