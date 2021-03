Biatlonci na štafetni tekmi kar do četrtega mesta

Odlično je začel že Miha Dovžan, ki je zadel vseh deset strelov. V končnici v zadnjem krogu je sicer nekoliko popustil, a vseeno predal kot peti. TudiJakov Fak v smučini ni bil povsem prepričljiv, z le eno popravo na strelišču pa je eno mesto celo pridobil. Najslabše je šloKlemnu Bauerju, ki je porabil vseh šest dodatnih nabojev, s čimer je Slovenija obdržala stik s skupino, ki se je borila za četrto mesto. Tega je Slovencem na koncu priboril Rok Tršan, ki je predse moral ob Nemcu spustiti še Rusa in Norvežana, v ciljnem sprintu pa je za četrto mesto prehitel Francoza. "To je tisto, kar napovedujemo že nekaj časa. Ta štafeta, ekipa, je res lahko zelo močna, če vsi opravijo svoje delo. Žal je danes Bauer na strelišču malo preveč grešil, a je vse popravil, je šel naprej z ničlo. Drugače je ocena odlično, štafeta z malo napakami in tekaško zadosti močna, da smo ves čas držali visoko pozicijo. Fantom bi čestital. Resnično so danes pokazali, da kot ekipa lahko delujejo usklajeno in da tekmujejo eden za drugega, ne samo zase. Nimam graje za nobenega, vsi so oddelali svoje delo kot se zagre."je za uradno spletno stran povedal prvi trener Uroš Velepec.

Napake favoritov so za prvo zmago po uspehu januarja 2017 v Anterselvi izkoristili Nemci Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer inPhilipp Nawrath. Svetovni prvaki Norvežani so morali kar trikrat v kazenski krog, a so vseeno osvojili tretje mesto, Francozi pa so v kazenski krog zavili štirikrat in tam izgubili boj za stopničke. V boju zanje so bili pred zadnjo menjavo tudi Avstrijci, ki pa so na koncu s tretjega mesta zdrsnili na šesto.

Izidi, moški, 4 x 7,5 km:

1. Nemčija 1:12:28,1 (0+5)

(Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Philipp Nawrath)

2. Rusija + 1:21,7 (0+8)

(Said Karimula Halili, Matvej Jelisejev, Aleksander Loginov, Edvard Latipov)

3. Norveška 1:33,2 (3+9)

(Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe)

4. Slovenija 2:13,2 (0+8)

(Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan)

5. Francija 2:14,7 (4+9)

6. Avstrija 2:17,0 (0+5)