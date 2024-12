Biatlonska štafeta Francozom, Slovenci četrti

Tretji slovenski biatlonec je bil Vidmar. Tudi on je prvi strelski nastop opravil brezhibno, drugega z eno popravo, kar je pomenilo, da je Slovenija napredovala na tretje mesto, kot tretji za Francijo in Nemčijo je tudi predal.

Kot prvi v slovenski ekipi je Dovžan, potem ko je dvakrat popravljal na drugem strelskem postanku, predal kot sedmi. Fak je bil hiter v smučini, na strelišču pa je popravljal le enkrat in se povsem približal vodilni trojki, predal pa kot četrti.

Potem ko so slovenske biatlonke štafetno tekmo v Hochfilznu končale na visokem četrtem mestu, so tudi Slovenci delo na preizkušnji 4x7,5 km opravili zelo dobro.

Zadnji Slovenec Planko je imel, ob nedosegljivih Nemcih in Francozih, za seboj tri ekipe z majhnim zaostankom. Prvič je na strelišču enkrat popravljal ter ostal tretji. Na zadnjem postanku je tudi enkrat popravljal, a je bil še boljši od neposrednih tekmecev.

V teku je nato eno mesto izgubil, prehitel ga je Šved Sebastian Samuelsson, a je do cilja ostal četrti, na koncu je Slovenija zaostala 2:06,8 minute.

"Že dekleta so odlično začela dan, nato pa mi nadaljevali v tem slogu. Sam sem začel resnično dobro in Jaka je nato le še dodal. Smučke smo imeli odlične in ko si v takem položaju, je potem vse lažje. Tudi streljanje," je za Smučarsko zvezdo Slovenije dejal Dovžan.

"Vse sem dal od sebe, kar sem lahko. Na strelišču sem bil zelo miren. Ko si enkrat na strelišču v taki družbi, si enostavno povsem miren, saj nimaš ničesar izgubiti. Na teku sem poskušal slediti in sem zelo zadovoljen," pa je svoj del naloge ocenil Vidmar.

"Velikokrat izgleda, da nismo dorasli svoji nalogi, a mi ves čas vemo, kako treniramo in da dobro delamo. Danes se lahko veselimo, je lep dan za žensko in moško ekipo," je bil zadovoljen izkušeni Fak.

"Izjemno zahtevna situacija zame. Občutek je bil podoben tistemu lani v Oberhofu, ko sem pozabil vzeti palice na start. V prvem krogu veliko adrenalina in kanček strahu na prvem streljanju. Odločil sem se za pogumen nastop in to se nam je obrestovalo," pa je oceno današnje tekme sklenil zadnji Slovenec Planko.

V boju za zmago je odločal zadnji postanek, ko je Norveška po zgrešenem strelu Vebjoerna Soeruma morala v kazenski krog, Francija, zadnji je bil Emilien Jacquelin, pa je delo opravila bolje in ostala na vrhu. Norvežani so zaostali 49 sekund, Švedi pa 1:59,2 minute.