Norvežani z Boejem v zadnjem ovinku do zmage, Slovenci deveti

Moška štafeta Norveške je zmagovalka tekme za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu. Johannes Thingnes Boe je v zadnjem krogu uprizoril lov na Nemca Benedikta Dolla in ga prehitel šele v zadnjem ovinku pred ciljem. Tretji so bili Francozi. Na tekmi je dolgo kazalo na nemško zmago, a je bil to račun brez najboljšega biatlonca ta čas, Johannesa Thingnesa Boeja. Ta je v zadnjem krogu izničil 43 sekund zaostanka iz začetka predaje in zadnji ovinek izkoristil za odločilni napad na zmago. Te se je veselil skupaj z bratom Tarjeijem, Johannesom Dalejem in Erlendom Bjoentegaardom.

Za presenečenje je na prvem streljanju poskrbel Miha Dovžan in Slovenijo popeljal celo v vodstvo, že na naslednjem streljanju stoje pa je moral uporabiti dva rezervna naboja in bil sedmi, a je do konca predaje izgubil še šest mest. Jakov Fakje potrdil dobro formo in pokazal morda najboljši nastop v sezoni. Izkoristil je majhen zaostanek za vodilnimi ter stopnjeval ritem. Na prvem streljanju je bil osmi, na drugem šesti in v zadnjem krogu pridobil še dve mesti. Za Kanado na tretjem mestom je Slovenija zaostaja štiri sekunde, za Francijo na drugem 11.

Visoko uvrstitev je nato zapravil Klemen Bauer, ki je pri streljanju stoje za štiri tarče porabil osem nabojev in moral v kazenski krog s čimer je zdrsnil na sedmo mesto, predvsem pa močno povečal zaostanek. Rok Tršan je v zadnji predaji porabil vsega en dodatni naboj, v zadnjem krogu pa je moral predse spustiti še Italijana Dominika Windischa in Slovenija je zasedla deveto mesto.