Biatlonski cilji tudi letos nespremenjeni

V Ljubljani se je predstavila slovenska članska biatlonska reprezentanca, ki bo prihodnji teden v Kontiolahtiju na Finskem začela novo sezono. Po slabi zadnji v vodstvu reprezentance kot cilj izpostavljajo uvrstitev moške vrste do 10. mesta in ženske do 17., kar bi ekipi prineslo dodatno kvoto v obeh konkurencah svetovnega pokala.

"Že zdaj imamo pravico nastopa pri fantih s petimi tekmovalci in pri dekletih s trojico, a tudi zato, ker manjkajo tekmovalke iz Rusije in Belorusije," je cilje še dodatno pojasnil vodja panoge biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije Tomas Globočnik. Ta dodaja, da je pripravljalno obdobje minilo brez težav, del ekipe, ki jo sestavljajo kuhar, maserji in serviserji, pa je že odpotovala na Finsko. "Posamični rezultatski cilji pa so en tekmovalec ob koncu sezone med najboljšo deseterico in dva ali trije med 40. Za vse to pomeni boj za točke na vsaki tekmi, nujno pa med 60, da si bodo vsi priborili tudi nastope v zasledovanju. Vsaj enega tekmovalca bi radi imeli tudi na tekmi s skupinskim startom," je še dodal Globočnik.

Sprememb v ekipi ni. Moško vrsto sestavljajo Jakov Fak, Peter Dokl, Rok Tršan, mlajši Alex Cisar, Toni Vidmar in Lovro Planko. Stalnica ženske vrste sta Polona in Živa Klemenčič ter od letos tudi Anamarija Lampič, ki pa bo morala pred nastopom v svetovnem pokalu najprej v pokalu IBU zbrati točke, da bo do nastopa med najboljšimi sploh upravičena. Glede na dosežke se bo trener Ricco Gross odločil, ali bo morda priložnost dobila že na drugi tekmi svetovnega pokala v Hochfilznu ali pa bo še naprej nabirala prepotrebne izkušnje v rang nižjem tekmovanju. Zelo optimističen je tudi Gross, eden vidnih članov nekoč dominantne nemške reprezentance. "Veliko smo delali na kondiciji in veliko streljali. Najbolj pomembno pri našem delu pa je, da je bilo med treningi tudi veliko sproščenosti in smeha, kar priča o dobrem vzdušju, ki je podlaga za dobro delo. Sicer pa v biatlonu ni veliko skrivnosti. Delali smo na kondiciji in streljanju. Zelo vesel sem tudi, da smo imeli zelo dobre pogoje v Ramsauu in Obertilliachu." "Nismo odkrivali tople vode. Je pa res, da ima Ricco veliko avtoriteto in da je znal poskrbeti za zelo dobro vzdušje. Opravili smo trdo delo, največja novost pa je morda ta, da smo za sprostitev odigrali več nogometa kot v preteklih letih," pa je slikovito dopolnil pomočnik Janez Marič, ki se zaveda, da je nogomet pomemben za vzdušje. Še največjo spremembo je doživela Anamarija Lampič, ki je prvič po dolgem času res spet trenirala z ekipo. "Uživala sem, tudi med delom, ko je bilo natančno jasno, kdaj je delo in kdaj zabava. Zase lahko rečem le, da nujno rabim tekme," pravi nekdanja tekačica, za katero v ekipi opozarjajo, da jo bo javnost opazila tudi zaradi atraktivne dekoracije na puški. Za Živo in Polono Klemenčič, prva je imela nekaj težav z zdravjem, v osnovi velja, da naj bi se borili za točke svetovnega pokala. "Sama si želim tudi, da bi še kdaj dobila tudi v svoji starostni kategoriji med mladinkami," še pravi mlajša Živa. Sicer pa pri ženski vrsti velja, da se bo za posamične štafetne tekme ekipi pridružila katera od tekmovalk reprezentance B, kjer so najvidnejše trenutno Lena Repinc, Kaja Marič in Kaja Zorč.

