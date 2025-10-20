Spektakel pred 50.000 ljudi: Vidmar med biatlonsko elito

Na uradnem začetku biatlonske sezone, ki je premierno potekala v olimpijskem parku sredi Münchna, se je v letnem biatlonu izkazal tudi Toni Vidmar. Prestižni tekmi v super sprintu sta dobila Francoz Eric Perrot in Italijanka Lisa Vittozzi.

Novi dogodek, ki je potekal v središču mesta, se je izkazal za zadetek v polno. Najboljše biatlonce si je na delu v živo ogledalo 50.000 ljudi v celem dnevu; ko sta bila na sporedu finala super sprinta, je bilo v središču Bavarske ob progi skoraj 20 tisoč navijačev. Izjemna novost za vse prisotne so bile tudi povsem elektronske tarče, ki pomagajo predvsem trenerjem, ki so takoj po koncu streljanja lahko videli točne zadetke ali napake svojih varovancev.

Toni Vidmar FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V Münchnu je tekmovala tudi slovenska šesterica Toni Vidmar, Lovro Planko, Miha Dovžan, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič. Tekmovanje v super sprintu je v moški in ženski kategoriji potekalo v štirih kvalifikacijskih skupinah, v veliki finale pa se je prebilo petnajst tekmovalcev. Na žalost se je v veliki finale uspel uvrstiti le Vidmar, ki je nastopil v drugi kvalifikacijski skupini.

Z le enim zgrešenim strelom stoje je zasedel drugo mesto in si zanesljivo izboril mesto v popoldanskem finalu. Planko in Dovžan sta skupaj nastopila v tretji skupini, a nista bila dovolj hitra ali natančna za veliki finale. V ženski konkurenci je bila najbližje finalu Polona Klemenčič, ki je v tretji skupini zasedla peto mesto. Od finala so jo ločile malenkosti, saj so se tja prebili najboljši trije posameznih skupin in trije srečni poraženci, Klemenčič pa je bila po času četrta v skupini poražencev.

Anamarija Lampič FOTO: Profimedia icon-expand

V velikem finalu so morali biatlonci in biatlonke opraviti s štirimi streljanji (v kvalifikacijah z dvema), ravno zadnji dve streljanji pa sta nekoliko pokvarili tudi uvrstitev Tonija Vidmarja. Slovenski as je na tretjem in četrtem postanku zgrešil enkrat, vseeno pa se je boril do konca in navdušil z devetim mestom. Zmagal je Francoz Eric Perrot, ki je bil že v predtekmovanju edini boljši od Vidmarja v drugi skupini.

Francoz je premagal Norvežana Isaka Leknes Freya ter Nemca Justusa Strelowa. V ženskem finalu je bila najboljša Italijanka Lisa Vittozzi, ki je premagala dve Švedinji Johanno Skottheim in Anno Magnusson. "Povsem nekaj novega za nas biatlonce. Kratek krog in hitro streljanje, kar meni navadno ne gre dobro, tokrat pa sem dobro naredil. Ob progi je bilo izjemno vzdušje. Sam sem nastopil povsem brez pričakovanj in sem zadovoljen," je za uradno spletno stran SZS dejal najboljši Slovenec v bavarski prestolnici.

