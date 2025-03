Peter, Cene, Domen in Nika. Vsi iz družine Prevc in vsi izjemni smučarski skakalci. Pri FIS-u so že ob koncu sezone v ženskih smučarskih skokih pripravili "bingo družine Prevc", v katerem so obkljukali vse mejnike, ki jih je četverica dosegla v zadnjih letih. Po zadnji tekmi v Planici so tabelo morali posodobiti.