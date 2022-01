Slovenski orli padajo v formi

Po prvi seriji je bil najboljši Slovenec na 17. mestu Anže Lanišek s 126.5 metri in 122,9 točkami na 17. mestu, Peter Prevc je bil dve mesti za njim s 128.5 metri in 121,3 točkami, Timi Zajc in Žiga Jelar pa sta si s Keičijem Satom delila 26. mesto, Zajc je pristal pri 124.5, Jelar pri 125 metrih, vsi pa so imeli po 117,7 točk. Žal se je skok ponesrečil Lovru Kosu, ki je skočil 119.5 metrov, zbral pa je 106,9 točk na 41. mestu. V vodstvu je bil Avstrijec Philipp Aschenwald s 139 metri in 142,4 točkami, tri desetinke je s 135 metri zaostajal Rjoju Kobajaši, tretji je bil Halvor Egner Granerud s 133.5 metri in 138,8 točkami.