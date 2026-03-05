Bo Nika Prevc že danes slavila skupno zmago v svetovnem pokalu?

Na prvih poolimpijskih tekmah minuli konec tedna v avstrijskem Hinzenbachu je slovenska junakinja osvojila prvo in tretje mesto.
S tem njena prednost v točkovanju svetovnega pokala sedem tekem pred koncem sezone v Planici (na voljo je torej še 700 točk) znaša kar 602 točki pred drugo najboljšo skakalko te zime, Japonko Nozomi Maruyama.
Prevc lahko za piko na i izjemni sezoni že danes potrdi novo skupno zmago. Če se ji to ne bi posrečilo, ima novo priložnost že v petek na drugi posamični tekmi na Finskem.
