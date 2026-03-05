Naslovnica
Zimski športi

Bo Nika Prevc že danes slavila skupno zmago v svetovnem pokalu?

Lahti, 05. 03. 2026 07.42 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA
Bronasta Nika Prevc

Smučarska skakalka Nika Prevc lahko že po današnji tekmi v Lahtiju slavi skupno zmago v svetovnem pokalu. Dvajsetletnica, ki je na minulih olimpijskih igrah v Predazzu osvojila popoln komplet kolajn, lovi že tretji zaporedni veliki kristalni globus.

Na prvih poolimpijskih tekmah minuli konec tedna v avstrijskem Hinzenbachu je slovenska junakinja osvojila prvo in tretje mesto.

Nika Prevc lahko že na prvi poolimpijski tekmi v Lahtiju slavi skupno zmago v svetovnem pokalu
Nika Prevc lahko že na prvi poolimpijski tekmi v Lahtiju slavi skupno zmago v svetovnem pokalu
FOTO: AP

S tem njena prednost v točkovanju svetovnega pokala sedem tekem pred koncem sezone v Planici (na voljo je torej še 700 točk) znaša kar 602 točki pred drugo najboljšo skakalko te zime, Japonko Nozomi Maruyama.

Preberi še Peka Modrijanov in Petra Prevca pošteno nasmejala znane Slovence

Prevc lahko za piko na i izjemni sezoni že danes potrdi novo skupno zmago. Če se ji to ne bi posrečilo, ima novo priložnost že v petek na drugi posamični tekmi na Finskem.

nika prevc smučarski skoki

Firedancer
05. 03. 2026 08.58
Sploh nima veze, ker v nobenem primeru Maroyama ne bo osvojila maksimalnega števila točk (niti blizu temu).
+1
1 0
0523
05. 03. 2026 08.48
Če bo slavila?! Seveda BO!
+2
2 0
BRABUS1
05. 03. 2026 08.25
Čestitke fenomenalna športnica,kot tudi oseba.Trdo delo in odrekanje se je lepo poplačalo.Še kakšno leto tako potem pa zaživi normalno umirjeno življenje.
+3
3 0
sencina
05. 03. 2026 08.13
Ga ze ma 3 tekme nazaj ker je ni tekmovalke da bi tolkrat zmagala
+5
5 0
