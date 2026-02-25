Naslovnica
Zimski športi

Boban Marjanović pospremil zmagovita skoka Nike Prevc in Laniška

Planica, 25. 02. 2026 20.22 pred 23 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.V. J.B. STA
Boban Marjanović in Nika Prevc

Slovenska smučarska skakalca Nika Prevc in Anže Lanišek sta na državnem prvenstvu v Planici zmagala in tako ubranila naslova iz prejšnje sezone. So bili pa naši skakalci deležni prav posebnega obiska, saj jih je v Planici obiskal nihče drug kot košarkar Perspektive Ilirije Boban Marjanović.

Skakalke so se za naslov pomerile na srednji skakalnici v Planici, prepričljivo pa je tretjič zaporedoma naslov državne prvakinje osvojila Nika Prevc (Triglav Kranj), ki je skočila 90,5 in 102 metra, zbrala pa je 265,9 točke. "Vesela sem tako naslova kot zadnjega skoka danes. Po olimpijskih igrah pa sem zadovoljna s počitkom in sproščenostjo, ki sem jo našla," je za krovno zvezo povedala Nika Prevc.

Srebro je osvojila Ema Klinec (Norica Žiri) s 86,5 in 90,5 m ter 233,4 točke, bron pa Katra Komar (Bohinj) z 89 in 95 metri ter 215,2 točke za prvo člansko medaljo v karieri. Do šestega mesta so se zvrstile še Maja Kovačič, Teja Pavec (obe Triglav Kranj) in Taja Terbovšek (Ljubno ob Savinji BTC).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V konkurenci skakalcev je na veliki napravi slavil Anže Lanišek (Mengeš), kar je zanj že peti zimski naslov na veliki skakalnici, skočil je 133 in 135,5 m, zbral pa je 305,9 točke. "Na treningu po navadi gre, tam sem zraven, tam je v redu. Na tekmi pa je tisto, kjer šteje. Veseli me, da sem končno malo zadihal. Državni naslov mi pomeni veliko. S tem nekaj vrneš klubu, to vedno rad ponovim. Če sem zdrav in lahko prikažem svoje najboljše skoke, poizkusim narediti, kolikor se le da dobro," je dejal Lanišek.

Srebro je osvojil olimpijski prvak Domen Prevc (Triglav Kranj) s 129,5 in 136 m ter 295,8 točke, bron pa Timi Zajc (Ljubno BTC) s 125,5 in 131,5 m ter 271,3 točke. Sledili so še Rok Oblak (Norica Žiri), Žak Mogel (Ljubno ob Savinji BTC) in Žiga Jančar (Ihan).

Sezona v smučarskih skokih se bo nadaljevala konec tedna na letalnici na Kulmu za skakalce in v Hinzenbachu za skakalke. Ob olimpijcih Domnu Prevcu, Lanišku in Zajcu bosta na Kulm odpotovala še Mogel in Oblak, v Hinzenbachu pa bodo slovenske barve branile Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Jerica Jesenko, Taja Bodlaj in novinka na tekmah svetovnega pokala v tujini Nina Kontrec.

Na Kulmu pet Slovencev, v Hinzenbachu povratek Taje Bodlaj

ata_jez
25. 02. 2026 21.06
To bi bil hec, če bi on skakal. Dile ene 4 ali 5 metrov ... vsaj :-)
Betuul
25. 02. 2026 20.55
👏za dober obisk košarkaša v smučarje👏Ampak ne gre brez pomisleka: Ali mora biti skakalec ( neopred) manjši, da dlje skoči??! Kaj bi se zgodilo če bi velik kot Boban zašel med skakalce??? Ali bi bil v zraku bolj okoren ali kako??? Dober članek , lepa slika 👏
bibaleze
zadovoljna
vizita
cekin
moskisvet
dominvrt
okusno
voyo
