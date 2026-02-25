Boban Marjanović pospremil zmagovita skoka Nike Prevc in Laniška

Skakalke so se za naslov pomerile na srednji skakalnici v Planici, prepričljivo pa je tretjič zaporedoma naslov državne prvakinje osvojila Nika Prevc (Triglav Kranj), ki je skočila 90,5 in 102 metra, zbrala pa je 265,9 točke. "Vesela sem tako naslova kot zadnjega skoka danes. Po olimpijskih igrah pa sem zadovoljna s počitkom in sproščenostjo, ki sem jo našla," je za krovno zvezo povedala Nika Prevc.

Srebro je osvojila Ema Klinec (Norica Žiri) s 86,5 in 90,5 m ter 233,4 točke, bron pa Katra Komar (Bohinj) z 89 in 95 metri ter 215,2 točke za prvo člansko medaljo v karieri. Do šestega mesta so se zvrstile še Maja Kovačič, Teja Pavec (obe Triglav Kranj) in Taja Terbovšek (Ljubno ob Savinji BTC).

V konkurenci skakalcev je na veliki napravi slavil Anže Lanišek (Mengeš), kar je zanj že peti zimski naslov na veliki skakalnici, skočil je 133 in 135,5 m, zbral pa je 305,9 točke. "Na treningu po navadi gre, tam sem zraven, tam je v redu. Na tekmi pa je tisto, kjer šteje. Veseli me, da sem končno malo zadihal. Državni naslov mi pomeni veliko. S tem nekaj vrneš klubu, to vedno rad ponovim. Če sem zdrav in lahko prikažem svoje najboljše skoke, poizkusim narediti, kolikor se le da dobro," je dejal Lanišek.

Srebro je osvojil olimpijski prvak Domen Prevc (Triglav Kranj) s 129,5 in 136 m ter 295,8 točke, bron pa Timi Zajc (Ljubno BTC) s 125,5 in 131,5 m ter 271,3 točke. Sledili so še Rok Oblak (Norica Žiri), Žak Mogel (Ljubno ob Savinji BTC) in Žiga Jančar (Ihan).

Sezona v smučarskih skokih se bo nadaljevala konec tedna na letalnici na Kulmu za skakalce in v Hinzenbachu za skakalke. Ob olimpijcih Domnu Prevcu, Lanišku in Zajcu bosta na Kulm odpotovala še Mogel in Oblak, v Hinzenbachu pa bodo slovenske barve branile Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Jerica Jesenko, Taja Bodlaj in novinka na tekmah svetovnega pokala v tujini Nina Kontrec.