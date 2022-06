Bode Miller v Sloveniji zaradi proizvodnje lastne znamke smuči

"Elan se je že zelo zgodaj vključil v sodelovanje s podjetjem Peak Ski Company, in sicer na področju razvoja in proizvodnje omenjenih smuči, ki bodo v pretežni meri narejene v Elanu, proizvodnja smuči za sezono 2022/23 pa že poteka," so na kratko zapisali v podjetju iz Begunj na Gorenjskem.

Kot so izpostavili pri Bozeman Daily Chronicle, bodo prve smuči na voljo kupcem julija. Že aprila so si največji nadobudneži lahko rezervirali svoj par, za kar so morali plačati avans v znesku 50 ameriških dolarjev. Kot je poročal časnik, Miller načrtuje še tretjo linijo smuči, ki bo proizvedena v Montani, medtem ko bosta prvi dve liniji proizvajali v Sloveniji.

Njegov partner pri projektu Andy Wirth je dejal, da blagovna znamka odraža vrednote Montane, majhne zvezne države na severozahodu ZDA. "Gre za zagrizeno, svežo, prizemljeno in majhno skupnost, kateri želimo dati svoj prispevek," je dejal. "Prepričana sva, da jo lahko v roku enega do dveh let postavimo na svetovni zemljevid kot središče inovacij v oblikovanju in konstrukciji smuči."

Obisk 44-letnega Millerja in žene Morgan Beck v Sloveniji naj bi bil zelo kratek. Beck je tako danes popoldne objavila še eno zgodbo na Instagramu, kjer je na posnetku iz Bleda zapisala "Adijo, Slovenija".