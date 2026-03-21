Zimski športi

Najboljša v poskusni seriji: bodo Niki Prevc dovolili lov na daljave?

Vikersund, 21. 03. 2026 09.05 pred eno minuto 1 min branja 4

Avtor:
M.J.
Nika Prevc

Smučarske skakalke na čelu s svetovno rekorderko Niko Prevc čaka prva tekma na letalnici Vikersundbakken. Skakalkam bodo letos sploh prvič podelili mali globus za točkovanje poletov. Med Slovenkami je bila uvodni dan v Vikersundu najbolj razpoložena Nika Vodan, saj prireditelji Niki Prevc niso dovolili lova na daljave. Slovenka je bila najboljša v poskusni seriji.

Odličen polet je v petek uspel Niki Vodan, ki je pristala pri 219.5 metrih in je imela najboljšo daljavo kvalifikacij, ob slabšem doskoku pa je s 195,9 točkami zasedla 4. mesto. Šesta je bila Nika Prevc s 197.5 metri in 184,5 točkami. Med dvajseterico, ki bo jutri skočila v prvi seriji se ni uspelo prebiti debitantki na letalnicah, Katri Komar, ki je pristala pri 148.5 metrih, kar je sicer njen osebni rekord, a je zasedla 25. mesto.

Na treningu pred kvalifikacijami je Nika Vodan poletela 189 in 211 metrov, kar je bil njen prvi polet preko dvestotice, to ji je uspelo kot tretji Slovenki po Emi Klinec in Niki Prevc. Slednja je na treningu pristala pri 197 in 199.5 metrih, najdaljša je bila sicer v obeh serijah Švedinja Frida Westman z 212.5 in 217.5 metri.

KOMENTARJI4

Veščec
21. 03. 2026 08.43
ja,ja norvežanom se hlače tresejo,pa to
+2
2 0
mackon08
21. 03. 2026 08.30
To organizacijo vodijo pokvarjenci.
+5
5 0
RUBEŽ
21. 03. 2026 08.01
Mislim da ne.
+0
1 1
RUBEŽ
21. 03. 2026 08.02
Žal smo za njih prenevarna država.
+7
7 0
