Najboljša v poskusni seriji: bodo Niki Prevc dovolili lov na daljave?

Odličen polet je v petek uspel Niki Vodan, ki je pristala pri 219.5 metrih in je imela najboljšo daljavo kvalifikacij, ob slabšem doskoku pa je s 195,9 točkami zasedla 4. mesto. Šesta je bila Nika Prevc s 197.5 metri in 184,5 točkami. Med dvajseterico, ki bo jutri skočila v prvi seriji se ni uspelo prebiti debitantki na letalnicah, Katri Komar, ki je pristala pri 148.5 metrih, kar je sicer njen osebni rekord, a je zasedla 25. mesto.