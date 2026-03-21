Najboljša v poskusni seriji: bodo Niki Prevc dovolili lov na daljave?

Odličen polet je v petek uspel Niki Vodan, ki je pristala pri 219.5 metrih in je imela najboljšo daljavo kvalifikacij, ob slabšem doskoku pa je s 195,9 točkami zasedla 4. mesto. Šesta je bila Nika Prevc s 197.5 metri in 184,5 točkami. Med dvajseterico, ki bo jutri skočila v prvi seriji se ni uspelo prebiti debitantki na letalnicah, Katri Komar, ki je pristala pri 148.5 metrih, kar je sicer njen osebni rekord, a je zasedla 25. mesto.
Na treningu pred kvalifikacijami je Nika Vodan poletela 189 in 211 metrov, kar je bil njen prvi polet preko dvestotice, to ji je uspelo kot tretji Slovenki po Emi Klinec in Niki Prevc. Slednja je na treningu pristala pri 197 in 199.5 metrih, najdaljša je bila sicer v obeh serijah Švedinja Frida Westman z 212.5 in 217.5 metri.
