Bodo slovenske skakalke prenesle pritisk vloge favoritinj v boju za olimpijsko kolajno?

V četrtek je bila na treningu dvakrat druga in enkrat osma. Dobre skoke je nadaljevala tudi danes, ko je zasedla drugo mesto s prvim skokom, nato pa je imela najboljši izid drugega skoka, preden so organizatorji zaradi težav z vetrom odpovedali tretjo serijo. Po posamičnih izidih na treningih je bila med najbolj razpoloženimi Nika Križnar . Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala minulo zimo je v četrtek postavila najboljši izid druge serije za trening, na prvem je bila četrta, na tretjem pa druga. Danes je bila obakrat tretja.

"Vse gre nekako v pravo smer. Danes se je malce poznalo, da nisem dobro spala, da skoki še niso bili taki kot včeraj, lepi in čisti. Ampak daleč od nekega nezadovoljstva. Zadovoljna sem z vsemi skoki in s tem, kar sem prikazala. Pozitivno stremim k jutrišnji tekmi in se je veselim," je dejala Križnarjeva. Nekaj asov ima v rokavu tudi Ema Klinec. Svetovna prvakinja s srednje skakalnice iz Oberstdorfa se za velike tekme vedno dobro pripravi. V četrtek je na treningih skakala solidno, bila enkrat peta ter dvakrat šesta, danes pa je to nadgradila s četrtim mestom v prvi seriji za trening, v drugo pa je bila nekoliko bolj oddaljena od vrha na sedmem mestu.

"Tukaj je bolje, pričakuj nepričakovano. S tem sem šla v Peking. Počutim se super, danes bomo naredili še nekaj aktivacije, jutri pa potem tista zadnja priprava. Odločale bodo malenkosti, tako da bo treba biti zbran in narediti svoje," je prepričana Klinčeva.

Zelo dobro se je odrezala tudi Špela Rogelj. Najbolj izkušena slovenska skakalka, bila je že tekmovalka na premierni ženski tekmi na OI v Sočiju, je bila v četrtek vselej med desetimi najboljšimi, v petek pa je bila v prvi seriji 14., v drugi pa četrta.