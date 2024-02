Boe do že 18. zlata, Fak v drugem delu popustil

Stoodstoten je bil na zadnjem streljanju tudi zmagovalec sprinta Norvežan Sturla Holm Laegreid in ujel Christiansena, s katerim sta se spopadla za srebro. S silovitim ritmom ga je v zadnjem krogu tudi premagal. Norvežani so zasedli prvih pet mest, med osmerico jih je bilo vseh šest.

Odlično je tekmo začel Jakov Fak, ki je po prvih dveh streljanjih napredoval že na 20. mesto. Pri strelskih postankih stoje pa je najprej zgrešil enkrat, nazadnje pa dvakrat in tekmo končal kot 24. Tudi Lovro Planko je bil s puško nenatančen trikrat in bil 39. Anton Vidmar je zgrešil pet tarč in zasedel 46. mesto.

"Moram pohvaliti fante v servisu, ki so super opravili posel in je seveda lažje tekmovati. Danes sem grešil jaz. Vsi delamo na uspehu, a napake so del športa. Če nisi pripravljen na malo rizika, ne gre. En zgrešen strel bi bil še soliden, trije so preveč. Ni tragično, so pa napake. Moti me predvsem zadnje streljanje, saj bi moral ostati zbran," je po tekmi dejal Fak, ki je želel danes potrditi nastop na sklepni tekmi prvenstva s skupinskim startom. Zdaj bo to izziv za sredo.