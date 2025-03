Boe in Laegreid na finalu z ramo ob rami, Fak 11.

"Z zgrešenim strelom seveda nisem najbolj zadovoljen," je po tekmi dejal Fak, ki bi bil z ničlo v boju za peto mesto. "Imel sem lepo hitrost streljanja in škoda, da nisem zadel še tistega strela stoje. Tekaško nisem bil najboljši in si to želim za jutri jutri. Izhodišče ni slabo, a za kaj ekstra bo treba tudi narediti nekaj res ekstra. Prav zato imam rad biatlon. Treba je ostati zbran od začetka do konca. Moja forma je taka, da si v soboto obetam napredek," je še dejal Fak, ki se je spomnil tudi tekme na današnji dan pred 11 leti, ko je v Oslu zmagal, naslednji dan pa tudi v zasledovanju stopil na stopničke.

Lovro Planko je z obilo sreče po dveh kazenskih krogih kot 58. ujel sobotno zasledovanje. Toni Vidmar na 70. in Miha Dovžan na 92. mestu sta letošnjo sezono že končala.

Popoldan se bodo v sprintu pomerile še biatlonke.