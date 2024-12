Boe konkurenco ugnal tudi na zasledovanju, Fak med najboljšo petnajsterico

V najboljšem položaju po sobotnem sprintu je bil Johannes Thingnes Boe , ki je tudi vodil po polovici preizkušnje. Drugouvrščeni s sprinta Sturla Holm Laegreid mu je bes čas tik za petami, pred zadnjim strelskim postankom pa se je v boj za zmago vključil tudi na sprintu 14. Francoz Emilien Jacquelin . V zadnjem krogu je prevzel vodstvo, a mu je v samem zaključku nekaj malega zmanjkalo in moral je priznati premoč Boeju, Laegreid pa je po padcu stopil na najnižjo stopničko.

Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak je preizkušnjo začel na 21. mestu, pri streljanju leže je na drugem strelskem postanku pustil eno tarčo nepokrito, pri streljanju pa je bil brezhiben. Pridobil je sedem mest in končal na 14. mestu.

"Streljanje je bilo agresivnejše kot na sprintu, a z nekaj napakami. To je tudi za pričakovati ob takšnem pristopu. Tekaško izgubljam, kar mi ni všeč. Vem, da sem dobro pripravljen in rad bi to pokazal, ampak trenutno še ne gre. Verjamem, da pridejo takšni dnevi," je dejal Fak.