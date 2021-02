Thingnes Boe po drugo zlato, Fak v pričakovanju odmevnega izida

Najtrše tekmece bo imel Johannes Thingnes Boe v lastni vrsti. Vseh šest letošnjih preizkušenj so namreč dobili Norvežani, od tega jih je polovico osvojil že omenjeni Thingnes Boe, ki je bil še dvakrat tretji. Po enkrat so slavili njegov starejši brat Tarjei Boe ter reprezentančna kolega Johannes Dale in Sturla Holm Laegreid.

Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Boe, ki je na uvodni tekmi SP z reprezentančnimi kolegi osvojil zlato v mešanih štafetah, je po prvi zlati kolajni napovedal: "Skušal se bom sprostiti in ostati miren. To je zelo pomembno, da lahko dan za dnem dosegaš dobre rezultate."

Fak: Čaka nas zanimiv ritem

Prvo slovenski adut za visoko uvrstitev je Jakov Fak, ki v skupnem seštevku zaseda deveto mesto, v sprintu pa je bil na začetku sezone v Kontiolahtiju peti in šesti. A na Pokljuki bo imel Fak več adutov. Na prvem mestu bo samozavest iz Anterselve, kjer je tik pred prvenstvom po treh sezonah spet stopil na zmagovalni oder, drugo pa je poznavanje domače proge na Rudnem polju. Na Pokljuki je Fak v mešani štafeti že potrdil zelo dobro strelsko in tekaško formo.

"Proga je zelo zahtevna. Taka tekma, kot je bila mešana štafeta, lahko pripomore k dobremu posamičnemu nastopu, kjer nas čaka zanimiv ritem: počitek - tekma, počitek - tekma,"je dejal Fak.

Priložnost na tekmi bodo dobili še Klemen Bauer, Rok Tršanin Miha Dovžan. Za vse bo v prvi vrsti izziv uvrstitev na mesta, ki prinašajo točke svetovnega pokala in uvrstitev na zasledovalno tekmo. Na lanskem SP v Anterselvi je s sprintom najbolje opravil Rus Aleksander Loginov. Drugo in tretje mesto sta osvojila Francoza Quentin Fillon Maillet, letos v tej disciplini enkrat drugi in skupno peti biatlonec sezone, ter Martin Fourcade, ki je po lanski sezoni končal kariero.

Roeiselandova lovi rekord Neunerjeve

Norveška biatlonska zvezdnica Martre OlsbuRoeiseland, na lanskem biatlonskem svetovnem prvenstvu prva zvezdnica s petimi zlatimi in dvema bronastima kolajnama, na Pokljuki lovi absolutni ženski rekord v številu naslovov. Z zlato kolajno na četrtkovi mešani štafeti si je priborila že deseto zlato kolajno na SP. Rekord je dosegljiv. Z 12 zlatimi kolajnami na svetovnih prvenstvih je na večni lestvici na prvem mestu Nemka Magdalena Neuner, s strokovnimi komentarji sedaj pomaga nemški televiziji, sicer pa se posveča tudi svoji družini, ki se bo v kratkem povečala, saj je Neunerjeva nedavno na socialnih omrežjih najavila, da tretjič pričakuje naraščaj,

"Vau! Kakšna ekipa. Čudovit uvod v prvenstvo," pa je biatlonski fokus na na Instagramu potrdila Roeiselandova, vodilna tekmovalka v svetovnem pokalu, ki se lahko ob idealnem razpletu na prvem mestu z Neunerjevo izenači že v nedeljo, po sobotnem nastopu v sprintu in dan kasneje v zasledovanju.

Težji izziv čaka njenega rojaka Boeja. Ta je v četrtek sicer osvojil že 11. zlato kolajno na SP, a na Pokljuki ni dovolj tekem, da bi razmišljal o absolutnem rekordu. Sloviti Ole Einar Bjoerndalenje v karieri namreč osvojil kar 20 nazivov svetovnega prvaka.