Boe postavil temelje za novo dvojno zmago, dva Slovenca do točk

Johannes Thingnes Boe, prvi favorit sezone, si je s strelsko ničlo priboril kar 43 sekund prednosti pred Francozom Emilienom Jacquelinom in 46,9 pred rojakom Sturlo Holmom Lagreidom, ki sta po enkrat zavila v kazenski krog. Najboljši med Slovenci je bil spet Fak s 25. mestom, a glede na en kazenski krog s kar velikim zaostankom skoraj 1:50 minute. "Današnji nastop se je začel solidno na streljanju leže. Tudi zaostanek po prvem krogu ni bil prevelik. Potem pa sem začel izgubljati čas na progi, stoje zgrešil en strel, kar me je stalo dodatnih 24 sekund. Rezultat tako ni najboljši, ampak zdaj se je treba osredotočiti na jutrišnjo štafetno tekmo in nato na zasledovanju poskušati čim bolj izboljšati današnji rezultat," je po tekmi za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Jakov Fak. Do točk je z eno napako na strelišču in 31. mestom prišel še najmlajši v slovenski vrsti Planko, ki je potrdil napredek v pripravljalnem obdobju in se v eliti povzpel najvišje v karieri. To je že peti slovenski biatlonec v sezoni z najboljšim dosežkom v karieri. "Končno boljši strelski rezultat. Teh 90-odstotkov je zame dober uspeh. Sicer je škoda prvega zgrešenega strela stoje, ampak sem dobro delal na progi. Vse je potekalo tako, kot smo se dogovorili s trenerjem in smuči so bile vrhunske. To je lep rezultat," je po nastopu povedal Planko.

Alex Cisar je bil brezhiben s puško in pristal na 46. mestu, z dvema napakama in 52. mestom pa se je na zasledovanje prebil tudi Anton Vidmar. Miha Dovžan je z 72. mestom posamične nastope v Avstriji že končal.