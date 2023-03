Boe pred domačim občinstvom še do 17. zmage

Johannesa Thingnesa Boeja ni zdelala niti okužba s koronavirusom. Po krajšem premoru zaradi bolezni se je v domačem Oslu vrnil v biatlonsko karavano in na sprinterski tekmi dosegel že 17. zmago v sezoni. Med Slovenci se je najvišje zavihtel mladi Anton Vidmar, ki je osvojil 15. mesto. Boe je z zmago dosegel tudi nov rekord v svetovnem pokalu. V sezoni 2018/19 je zmagal na 16 tekmah, v letošnji sezoni pa že na 17 in do konca bo imel v Oslu še dve priložnosti: na sprintu in na tekmi s skupinskim startom. Letos je Boe zmagal prav na vseh sprintih, že davno pa je njegov tudi skupni seštevek svetovnega pokala.

Kljub kazenskemu krogu je Norvežan za 23,9 sekunde prehitel Šveda Martina Ponsiluomo in za 28,9 zmagovalca posamične tekme v Östersundu Nemca Benedikta Dolla, ki sta strelsko nalogo na zadnji postaji svetovnega pokala opravila brez napake. Med Slovenci je na 10-kilometrski preizkušnji dosežek dneva dosegel Vidmar s strelsko ničlo in 15. mestom. V zadnjem krogu je bil Vidmar celo močnejši od Jakova Faka, ki je prav tako zadel vseh 10 tarč in končal na 17. mestu.

Manj zadovoljna sta s tekmo veterana Miha Dovžan in Rok Tršan. Prvi z dvema kazenskima krogoma in drugi z enim sta končala na 70. in 72. mestu, ostala brez zasledovanja in končala sezono.

Izidi:

- sprint, moški (10 km):

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 25:13,0 (1)

2. Martin Ponsiluoma (Šve) + 23,9 (0)

3. Benedikt Doll (Nem) 28,9 (0)

4. Andrejs Rastorgujevs (Lat) 46,5 (1)

5. Sturla Holm Laegreid (Nor) 48,0 (0)

6. Johannes Khn (Nem) 55,9 (0)

...

15. Anton Vidmar (Slo) 1:16,7 (0)

17. Jakov Fak (Slo) 1:21,3 (0)

70. Miha Dovžan (Slo) 2:58,8 (2)

72. Rok Tršan (Slo) 3:01,5 (1)

- svetovni pokal, skupno (19):

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1419 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 993

3. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 866

4. Benedikt Doll (Nem) 718

5. Martin Ponsiluoma (Šve) 703

6. Johannes Dale (Nor) 630

...

19. Jakov Fak (Slo) 350

47. Miha Dovžan (Slo) 70

48. Alex Cisar (Slo) 69

49. Toni Vidmar (Slo) 63

83. Rok Tršan (Slo) 10

84. Lovro Planko (Slo) 10