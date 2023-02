Boe svetovi prvak v sprintu, Slovenci daleč od najboljših

Johannes Thingnes Boe, ki je nastopil s številko ena in tekmo končal na prvem mestu, je tokrat do zmage prišel z izjemnim tekom. Na prvem strelskem postanku si je privoščil kazenski krog, še dva naboja pa sta končala na robu tarče, a se srečno odbila v sredino. Na drugem postanku je Boe nato z izjemno hitrim streljanjem podrl vseh pet tarč in v smučini deklasiral tekmece. Najbližje sta mu bila na drugem streljanju, razmere so bile zaradi megle in vetra zelo težke, rojaka Sturla Holm Laegreid in na koncu šesti Vetle Sjaastad Christiansen, ki pa sta zgrešila zadnji strel.