Bogatajeva druga na tekmi v Čajkovskem

Boljša od nje je bila le domačinka Irina Avakumova. Avakumova je s skokoma 132 metrov in 131,5 metra prišla do skupnega izida 247,9 točke. Bogatajevi, ki je skočila 126,5 metra in 132 metrov, so na koncu zmanjkale le 1,2 točke do pete zmage na šestih tekmah poletne velike nagrade. Tretja danes je bila Norvežanka Silje Opseth z 242,8 točke.

Novi slovenski uspeh na poletni veliki nagradi sta dopolnili Ema Klinec in Jerneja Brecl s 4. in 5. mestom na tekmi. To bi sicer po prvotnem planu moral gostiti kazahstanski Ščučinsk, a je bila tekma kasneje prestavljena v Čajkovski.

Med najboljšo trideseterico se je s 25. mestom uvrstila še ena Slovenka, Katra Komar.