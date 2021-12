Bogatajeva druga v kvalifikacijah Lillehammerja

V kvalifikacijah so prvič v tej sezoni nastopili trije bratje Prevc. Cene Prevc (131,2 točke), skočil je 126 metrov, je bil od bratov najvišje po kvalifikacijah, na šestem mestu. To je bil tudi najboljši slovenski dosežek kvalifikacij.

Slovenske nastope je na 46. mestu zaokrožil Timi Zajc (111,5 točke), ki je skočil 114,5 metra.

V svetovnem pokalu vodi Geiger (305 točk), tik za njim je na drugem mestu najboljši slovenski skakalec Lanišek (252). V najboljši deseterici sta od Slovencev še Cene Prevc (133) na sedmem in Zajc (90) na devetem mestu.

Glavni trener Robert Hrgota je v ekipo za sobotno tekmo vključil Ceneta in Petra Prevca, Zajca in Laniška.

"Super začetek sezone v Rusiji in Ruki. Tu pa bo treba ohraniti mirno glavo in ne iskati, da bo treba na vseh tekmah zmagati ali biti na stopničkah. Prišle bodo tudi kakšne slabše tekme, a graditi moramo na tem, kar smo delali v Ruki. Mislim, da so fantje sami sebi potrdili, da lahko in je potem tudi lažje na takih tekmah, kot je zdaj v Wisli nadaljevati v tem ritmu," je za spletno stran Smučarske zveze Slovenije dejal Hrgota.