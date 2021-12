Bogatajeva in Zajc državna prvaka v skokih

Med člani je bilo na startu 46 skakalcev, pri članicah pa se je za naziv najboljše v državi merilo 12 skakalk. Pri fantih je do novega naslova državnega prvaka prišel član kluba SSK Ljubno BTC Timi Zajc, ki je v tesnem dvoboju prehitel člana SSK Ilirije Lovra Kosa. Zajc in Kos sta že v prvem skoku močno preskočila konkurenco, v vodstvu pa je bil Zajc, ki je iz četrtega zaletnega mesta skočil 137,5 metra in je zbral 156,9 točke. Kos je sicer skočil pol metra dlje, a iz zaletnega mesta višje in je zbral 153,8 točke.

Tretji po prvi seriji je bil Anže Lanišek (SSK Mengeš) za skok dolg 129 metrov, zbral pa je 140,6 točke. V drugi seriji je na tretje mesto napredoval Cene Prevc (SK Triglav Kranj), ki je skočil 136 metrov. Srednji izmed bratov Prevc je skupno zbral 283,5 točke. Lanišek je zaključil na četrtem mestu (269,2 točke).

Kos je Zajca v finalu izzval s 136,5 metra dolgim skokom in zbranimi 294,9 točkami. Zajc je ponovno šel zaletno mesto nižje, tokrat na številko tri. Uspel mu je še en odličen skok dolg 135 metrov in je prepričljivo slavil nov naslov državnega prvaka, saj je zbral 306,8 točke. Do šestega mesta sta se razvrstila še Anže Semenič (NSK Tržić FMG) in Peter Prevc (SK Triglav Kranj).

"Po dolgem času sem ponovno državni prvak in sem zelo vesel. Od Engelberga naprej kažem same lepe skoke in sem res v zelo dobri formi. Le tako moram zdržati do novoletne turneje," je po koncu tekme dejal novi državni prvak v izjavi na uradni strani Smučarske zveze Slovenije.