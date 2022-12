Bogatajeva: Ne osredotočam se na rezultate, želim si uživati v skokih

Minuli konec tedna je bil za slovenske skakalce in skakalke zelo uspešen. Ob izjemnem Anžetu Lanišku je ženska reprezentanca po zaslugi Urše Bogataj, ki je bila tretja, prekinila post in prišla do močno želenih prvih stopničk v sezoni. Skakalci in skakalke pa sedaj misli že usmerjajo proti državnemu prvenstvu in tradicionalni novoletni turneji.

Ob uspehu Anžeta Laniška, ki je minuli vikend po petkovi zmagi osvojil še drugo mesto, je žensko vrsto v Titisee-Neustadtu razveselila dvakratna olimpijska prvakinja Urša Bogataj, ki je s tretjim mestom osvojila prve stopničke slovenskih skakalk v sezoni in poskrbela za veliko olajšanje v domačem taboru. "V bistvu niti ne vem, kaj naj rečem. Dejstvo je, da je konkurenca vedno močnejša in za stopničke se ti mora poklopiti res veliko dejavnikov. Včeraj se je meni vse poklopilo, naredila sem dva dobra skoka in upam, da nam bo počasi kot ekipi zdaj res steklo," je dejala 27-letnica. "Mogoče smo hoteli malo na silo doseči rezultat, ampak meni se zdi, da je bolje, da smo malo bolj potrpežljivi in da smo veseli. V bistvu se ne osredotočam na rezultate, želim si uživati v skokih. Če bodo skoki dobri, bom lažje uživala, tako da ja, nimam želje, da bi izsiljievala ne vem kakšne rezultate, želim si uživati," nam je še zaupala in o prostoru za izboljšavo dejala: "Stvari za popravek je zmeraj veliko ... Če je skok dober, je še največ rezerv pri koncu leta in pri doskoku in na tem je treba delati." PREBERI ŠE Lanišek: Najlepše je, da imam še kar nekaj rezerve V ženski vrsti precej konstantno skače zlasti Nika Križnar, ki se ves čas vrti okoli petega mesta, na zmagovalni oder pa lani drugi najboljši skakalki sezone letos še ni uspelo. "Rezultatsko nisem tako visoko kot Anže , ki mu gre res vrhunsko in mu čestitam. Vse se ti mora poklopiti tudi na tekmi, kjer moraš pokazati skoke s treningov. Moji sploh niso tako slabi. Zdi se mi, da potrebujemo le nekaj samozavesti za skok na stopničke, kar je najbolj pomembno. Zdaj je Urša dokazala, da znamo. In zdi se mi, da nam bo vsem lažje na naslednjih tekmah," je dejala Križnarjeva. icon-expand Urša Bogataj in Nika Križnar FOTO: Luka Kotnik Tudi selektor ženske vrste Zoran Zupančič je priznal, da sezone niso začeli po pričakovanjih. "A minuli konec tedna je bil že boljši. Upam, da je led s stopničkami prebit, da je Urša vrgla iskrico in da bo ogenj zagorel. Verjamem v punce," je dejal glavni trener skakalk. Preden se obe vrsti odpravita na prvi vrhunec sezone – za skakalce bo to 71. tradicionalna novoletna turneja, za skakalke pa druga izvedba silvestrske turneje, a prva s štirimi tekmami z zaključkom na Ljubnem –, ju v sredo, 21. decembra, čaka še državno prvenstvo v Planici. Naslova prvakov bosta na Bloudkovi velikanki branila Timi Zajc in Bogatajeva.