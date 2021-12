Bogatajeva tretja, Križnarjeva četrta v Klingenthalu

Nika Križnar je v prvi seriji skočila odlično. Njena dolžina 129 metrov ji je ob odličnih ocenah zagotovila četrto mesto. Bolj uspešna od Križnarjeve je bila Norvežanka Silje Opseth , ki je skočila 4,5 metre dlje od Križnarjeve in prejela 131,2 točke za drugo mesto. Urša Bogataj je skočila pol metra dlje od Križnarjeve (129,5 m) in s pomočjo dobrih ocen (122,4 točke) zasedla tretje mesto po prvi seriji. Ema Klinec s skokom v prvi seriji ni mogla biti zadovoljna, saj je skočila samo 109 metrov. Pred njo je po prvi seriji bila Špela Rogelj , ki je osvojila 90,8 točke ob dolžini 113 metrov. Vodilna po prvi seriji je bila Avstrijka Marita Kramer .

Druga serija

Nika Prevc je odprla drugo serijo za Slovenke. Skočila je 102,5 metra. Ema Klinec je slabo prvo serijo v drugi pustila za seboj in skočila 113,5 metra (178 točk). Rogljeva je znova skočila dlje od Klinčeve (120,5 metra) in od nje zbrala kar 15,9 točke več (193,9 točke).

Skupna zmagovalka v lanski sezoni Nika Križnar je v drugo skočila odlično (125 m) in zasedla prvo mesto pred skoki prvih treh po prvi seriji. Slovenske stopničke so torej bile zagotovljene. Urša Bogataj je skočila še dlje (127 m) in Križnarjevo prehitela (237,5 točke). Opsethova ni popuščala in z odličnim skokom (123,5 m) prehitela obe Slovenki. Prvo mesto iz prve serije je obranila Kramerjeva. Skakalke v soboto čaka druga posamična tekma v Klingenthalu.

Rezultati v Klingenthalu:

1. Marita Kramer 247,9 točke

2. Silje Opseth 245,3 točke

3. Urša Bogataj 237,5 točke

4. Nika Križnar 226,5 točke

5. Sara Takanashi 225,4 točke

...

10. Špela Rogelj 193,9 točke

13. Ema Klinec 178 točk

19. Jerneja Brecl 162,3 točke

25. Nika Prevc 146,9 točke