Bogatajeva v boju za zmago za desetinko točke premagala Kramerjevo

Olimpijska prvakinja, Urša Bogataj, je 11. sezono poletne velike nagrade odprla z zmago v poljski Wisli. S skokoma, dolgima 121,5 in 118,5 metra je zbrala 242,5 točk in je tako za 0,1 točke ugnala Avstrijko Marito Kramer, ki je skočila 119 in 118 metrov, 242,3 točke pa je na tretjem mestu zbrala Nika Križnar, ki je skočila 116,5 in 124,5 metrov.

S 13. mestom je bila zelo dobra Katra Komar, ki je skočila 107 in 108 metrov, zbrala pa je 168,3 točke, odlično pa je med elito debitirala 16-letna Taja Bodlaj, ki je s 103 in 110,5 metra ter 165,9 točke zaokrožila najboljšo petnajsterico uvrščenih.

Jutri bo v Wisli na sporedu še ena tekma poletne velike nagrade.