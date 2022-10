Boj z naravo izgubila tudi predvidena uvodna ženska smuka v Zermattu

Že pred tem je odpadel tudi uvodni ženski veleslalom na ledeniku nad Söldnom in predvidena moška smuka, ki so ju načrtovali ta konec tedna, 29. in 30. oktobra, v Zermattu pod Matterhornom na meji med Švico in Italijo.

Razlog za odpovedi tekem v hitrih disciplinah v Švici na progi Gran Becca je pomanjkanje snega na ledeniku, so sporočili organizatorji po snežni kontroli.

Svetovni pokal v hitrih disciplinah se bo tako začel v Severni Ameriki.