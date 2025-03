Boj z vremenom (za zdaj) dobljen, Kranjec s startno številko 1

Čeprav po ocenah organizatorjev ni verjetno, da bi se ponovil lanski črni scenarij, ko sta zaradi odjuge odpadli obe tekmi alpskih smučarjev, se zna zgoditi, da se bodo tekmovalci tokrat na podkorensko progo pognali z rezervnega, nižjega starta.

Kombinacija dežja in mokrega snega sta namreč organizatorje dan pred tekmo postavila pred velik izziv. "V zgornjem delu je zapadlo dobrih 20 cm snega. Ves teren je obdelan, zdaj gremo progo posolit. Zgodaj zjutraj, ob treh, bomo še enkrat na teren in s soljo in vodo pripravili progo," je dejal vodja tekmovanja Janez Šmitek.