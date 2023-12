Sarrazin junak smuka v Bormiu, Hrobatu enajsto mesto

Osemindvajsetletni Kranjčan je dosegel svojo drugo najboljšo uvrstitev na tekmah za svetovni pokal. V minuli sezoni je na smukaški tekmi v avstrijskem Kitzbühlu zasedel sedmo mesto, na današnji preizkušnji v Bormiu, kjer je pred 14 leti zmagal Andrej Jerman, pa je Hrobat osvojil svoje 12. točke v smuku.

Martin Čater, drugi slovenski predstavnik na današnji tekmi v Bormiu in zmagovalec smukaške tekme v francoskem Val d'Iseru v sezoni 2020/21, je zasedel 33. mesto (+3,45).

Znano turistično-športno središče v italijanskih Alpah je gostilo tretjo smukaško preizkušnjo v tej sezoni. Pred tem je Mednarodna smučarska zveza (Fis) zaradi slabih vremenskih razmer odpovedala uvodne tri tekme v Zermatt-Cervinii ter Beaver Creeku, na dveh preizkušnjah sredi tega meseca v Val Gardeni pa sta se na najvišjo stopničko na zmagovalnem odru povzpela Američan Bryce Bennett in Italijan Dominik Paris.

Devetindvajsetletni Sarrazin je pokoril konkurenco na kultni progi Stelvio in dosegel svojo drugo zmago na tekmah za svetovni pokal po zmagoslavju na paralelnem veleslalomu v Alta Badii v sezoni 2016/17, kar je bila tudi njegova krstna na najvišji tekmovalni ravni.

Francozu se je še najbolj približal Odermatt, ki je po današnjem drugem mestu in novimi 80 točkami prevzel vodilno mesto v tako v smukaški kot skupni razvrstitvi. V slednji ima pred zdaj drugouvrščenim Avstrijcem Marcom Schwarzom, ki so ga po današnjem padcu morali s helikopterjem prepeljati v najbližjo bolnišnico, 72 točk prednosti.

Švicar je za letošnjim junakom Bormia iz Francije zaostal za devet stotink sekunde, tretjeuvrščeni Kanadčan Alexander pa je imel več kot sekundo slabši čas.

"Od prvih do zadnjih vrat sem se počutil odlično, uspela mi je odlična vožnja," je za nemško televizijsko postajo ARD po današnji "popolni predstavi" v Bormiu dejal Sarrazin in dodal: "Vrsto let sem se boril s poškodbami, danes mi je končno uspel velik met."

Na današnji tekmi se je povsem zalomilo nekaterim papirnatim favoritom, najbolj Parisu in Norvežanu Aleksandru Aamodtu Kildeju. Štiriintridesetletni Italijan, ki je v Bormiu dosegel že sedem zmag, od tega šest v smuku in eno v superveleslalomu, je na sredini proge naredil grobo napako in v cilj prismučal s slabimi sedmimi sekundami zaostanka za Sarrazinom, medtem ko je tri leta mlajši Kilde po obetavnem začetku v srednjem delu proge odnehal s tekmovanjem.

Bormio bo v petek gostil še tekmo v superveleslalomu, naslednja smukaška dirka pa bo 11. januarja prihodnje leto v Wengnu, takrat bodo nadomestili smuk iz Beaver Creeka. Dva dni kasneje bo na istem prizorišču v Švici še klasični smuk za pokal Lauberhorn.