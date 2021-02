Boston s peto zaporedno zmago le še točko oddaljen od vodilnega Toronta

Gostitelji tekme v Madison Square Gardnu, New York Rangers, niso našli recepta za obrambo Bostona. Vratar gostov Jaroslav Halak je prvič v tej sezoni zaprl svoja vrata in obranil prav vseh 21 strelov gostov, kosmatinci pa so še na deseti tekmi po vrsti vpisali vsaj točko. "Vsak večer preprosto poskušam igrati najboljše, kar lahko, in vem, da se vsak večer ne bo izšlo, a zdi se, kot da je delovalo proti tem fantom," je dejal Halak, ki je skupno zbral že 51 shutoutov. "Nocoj sem mislil, da smo bili res dobri v drugi in tretji tretjini." Edini zadetek na tekmi je prispevalNick Ritchie, ki je zadel v drugi tretjini. Boston je bil strelsko podjetnejši. Igor Šesterkin je ubranil 29 strelov gostov.

Junak tekme v Gila River Areni v Arizoni je bil Justin Faulk, ki je zadel dvakrat za prepričljivo zmago St. Louisa. Faulk je prvi gol dosegel že v tretji minuti. Ostali trije zadetki so padli v tretji tretjini. V strelsko statistiko sta se vpisala še Ivan Barbašev inBrayden Schenn. Jordan Binnington je tekmo končal s 24 obrambami. Za domače je zadel Johan Larsson.

Izida:

New York Rangers - Boston Bruins 0:1

Arizona Coyotes - St. Louis Blues 1:4