Boston in Colorado le še korak od napredovanja

Svoje vodstvo v seriji je povišal tudi Winnipeg, ki je še drugič v gosteh premagal Edmonton, tokrat z nogometnim izidom 1:0, gol je dosegel v podaljšku. Prvič pa je zmagal Nashville, po dveh podaljških je bil s 5:4 boljši od Caroline in znižal zaostanek v zmagah na 1:2. Prvi trije obračuni dvoboja med kosmatinci in prestolniki so se končali v podaljšku, tokrat pa je Boston prišel do zmage v rednem delu.Brad Marchandje dosegel edini gol v prvi tretjini, odločilni trenutki tekme pa so se zgodili v uvodu tretje. V 29. sekundi zadnjega dela je vodstvo povišal ČehDavid Pastrnak, 34 sekund pozneje pa je mrežo gostov zatresel šeCharlie Coyle. Ruski zvezdnik Aleks Ovečkinje s svojim 801. golom v NHL zaostanek znižal, toda dobrih pet minut pred koncem je prednost igralca več na ledu izkoristi Matt Grzelcyk, s tem pa postavil končni izid.

Colorado na prvih dveh domačih tekmah proti St. Louisu ni imel večjih težav, enako je bilo tudi na na prvem gostovanju. Zmagal je s 5:1, Ryan Graves je v statistiko vpisal gol in dve podaji. Čeprav udarni napad Colorada, v katerem so sodelovali Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskogin Mikko Rantanen, po šestih golih na prvih dveh tekmah tokrat ni bil strelsko učinkovit, pa so izjemno učinkovitost pokazali drugi. Sprožili so vsega 26 strelov, pet jih je v končalo v mreži, med drugimi se je prvič v karieri med strelce vpisal mladi Alex Newhook. Vratar gostov Philipp Grubauer je ubranil 31 strelov.

Nashville je bil v tretjem obračunu s Carolino blizu zmage po rednem delu, ki jo je z golom dobre tri minute pred koncem rednega dela preprečil Brett Pesce. Toda domači so le prišli do prvega uspeha v končnici, v drugem podaljšku jim je zmago zagotovil Matt Duchene. Juuse Saros v vratih gostiteljev je zbral kar 52 obramb.

V Edmontonu je padel le en gol, v peti minuti podaljška ga je za zmago Winnipega dosegel veteranPaul Stastny.

Izidi, končnica, 1. krog:

– vzhodna skupina:

Boston Bruins – Washington Wizards 4:1

– Boston vodi s 3:1 v zmagah;

– centralna skupina:

Nashville Predators – Carolina Hurricanes 5:4 podaljšek

– Carolina vodi z 2:1 v zmagah;

– zahodna skupina:

St. Louis Blues – Colorado Avalanche 1:5

– Colorado vodi s 3:0 v zmagah;

– severna skupina:

Edmonton Oilers – Winnipeg Jets 0:1 podaljšek

- Winnipeg vodi z 2:0 v zmagah