Boston do zmage po dveh podaljških

Tekma v Torontu med Bostonom in Carolino je bila preložena za 15 ur zaradi maratonskega dvoboja med Tampo Bay in Columbusom, ki se je dan pred tem končala šele po petih podaljških. Bruins in Hurricanes so tako na led morali iti že ob 11. uri dopoldne po lokalnem času. Pri tem so se malenkost bolje znašli prvi, ki so zmagali po dveh podaljških, ko je odločilni gol prispeval Patrice Bergeron, ki je sicer tako kot David Pastrnak prispeval gol in podajo. Prav tako v Torontu so Islanders ugnali Capitals, potem ko so dobili zadnjo tretjino s 3:0. Josh Bailey je dal gol in podajo za zmagovalce, T.J. Oshie pa je obakrat zadel za poražence. Philadelphia pa je, tudi v Torontu, z 2:1 ugnala Montreal, pri čemer je odločilni gol v 15. minuti druge tretjine dosegel Joel Farabee, in sicer vsega 16 sekund po tem, ko so Kanadčani izenačili. Colorado je v Edmontonu končnico proti Arizoni začel z zmago s 3:0. Vse tri zadetke so zmagovalci dosegli v zadnji tretjini. Nazem Kadri, J.T. Compher (zadela sta v razmaku desetih sekund) inMikko Rantanen so bili strelci.

Vancouver je, tudi v Edmontonu, zanesljivo ugnal branilca naslova St. Louis, junak zmage je bil Bo Horvat z dvema goloma. So pa Kanadčani zadnje tri gole dosegli v zadnji tretjini.

Ekipe igrajo na štiri zmage.



Izidi:

Vzhod:

Boston Bruins - Carolina Hurricanes 4:3 (dva podaljška)

(Boston vodi z 1:0 v zmagah)

Washington Capitals - New York Islanders 2:4

(New Islanders vodijo z 1:0 v zmagah)

Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 2:1

(Philadelphia vodi z 1:0 v zmagah)

Zahod:

Colorado Avalanche- Arizona Coyotes 3:0

(Colorado vodi z 1:0 v zmagah)

St. Louis Blues - Vancouver Canucks 2:5

(Vancouver vodi z 1:0 v zmagah)