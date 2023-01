Boston ostaja prva ekipa lige NHL

Češki zvezdnik David Pastrnak je s tremi zadetki in podajo tlakoval pot do 32. zmage v sezoni za Boston. To je bil njegov 13. hat-trick v karieri, na lestvici strelcev pa je z 32 goli zdaj na drugem mestu, po točkah pa na tretjem (58 točk). Za Boston so zadeli še David Krejči, Brad Marchand, Hampus Lindholm in Charlie Coyle. Za domače je edini zadetek dosegel Trevor Zegras, ko je ob koncu prve tretjine znižal na 1:2. Jeremy Swayman je v vratih Bostona ustavil 28 strelov, John Gibson pa na drugi strani 35 od 42 strelov gostov. To je bila četrta zmaga v nizu za Boston ter 14. zaporedna tekma, na kateri je vknjižil vsaj točko. Na vrhu lige ima 68 točk, kar je 11 več od najbližjih zasledovalcev Carolina Hurricanesov in Toronto Maple Leafsov. Na zahodu vodijo Vegas Golden Knightsi s 56 točkami. Los Angeles Kingsi slovenskega asa Anžeta Kopitarja so po tekmah padli na četrto mesto z 52 točkami.

Vmes so namreč na drugem mestu zahodne konference Dallas Starsi s 54 točkami. Zvezde so s 5:1 premagale Florida Pantherse, dva zadetka pa je prispeval četrti najučinkovitejši hokejist lige Jason Robertson, ta ima sedaj v statistiki 28 golov in 27 podaj. Zmago je slavilo tudi zdaj tretjeuvrščeno moštvo zahoda Winnipeg Jets (53 točk). S 7:4 je v gosteh premagalo Vancouver Canuckse. Tri gole je ob tem dosegel Kyle Connor.

Na vzhodu so do zmag prišli hokejisti Toronta in Washington Capitalsov. Kanadčani so tretji v tem delu lige, potem ko so prekinili niz štirih zaporednih zmag Philadelphia Flyersov. V gosteh so zmagali s 6:2. S tremi točkami so se izkazali Calle Jarnkrok, Mitch Marner in John Tavares. Hokejisti iz prestolnice pa so z nogometnih 1:0 premagali Columbus Blue Jacketse. Edini gol je v 3. minuti prve tretjine dosegel Erik Gustafsson.

Pittsburgh Penguinsi so proti ekipi Arizona Coyotes prekinili niz šestih zaporednih porazov. Slavili so s 4:1 in tako podaljšali niz brez zmage Kojotov, ki zdaj znaša pet tekem. Chicago Blackhawks so po podaljšku s 4:3 ugnali Calgary Flames, odločilni zadetek je po minuti dodatne igre dosegel Max Domi. St. Louis Blues pa so bili v gosteh s 3:0 boljši od moštva Minnesota Wild.

Izidi:

Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 7:4

Dallas Stars - Florida Panthers 5:1

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 1:0

Arizona Coyotes - Pittsburgh Penguins 1:4

Chicago Blackhawks - Calgary Flames 4:3 (podaljšek)

Minnesota Wild - St. Louis Blues 0:3

Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 2:6

Anaheim Ducks - Boston Bruins 1:7