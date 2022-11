Boston podaljšal niz domačih zmag na devet tekem

Boston Bruins so z zmago s 5:2 proti Vancouver Canucks v dvorani TD Garden podaljšali niz domačih zmag na devet tekem. Niz je najdaljši na začetku sezone hokejske lige NHL v zgodovini kosmatincev, ki imajo trenutno najboljši izkupiček v ligi.

icon-expand Jake DeBrusk FOTO: AP

Connor Clifton je dosegel gol in podajo, Hampus Lindholm pa tri podaje za Boston, ki je dosegel štiri zaporedne zmage. Linus Ullmark je zbral 29 obramb. "Smo res dober hokejski klub. Imamo res dobre fante, vendar je pred nami še dolgo leto," je dejal Lindholm. J.T. Miller je zadel, Thatcher Demko pa je zbral 27 obramb za Vancouver. Quinn Hughes je z asistenco podaljšal svoj osebni niz točk na deset tekem (13 podaj). "Lahko zmagujemo na tekmah na veliko različnih načinov," je dejal trener Bruins Jim Montgomery: "Imamo globino in odlično vodstvo. Ne morem dovolj pohvaliti naših igralcev in predanosti ekipi glede na njihov odnos." V St. Paulu v Minnesoti sta Steven Lorentz in Nico Sturm zadela v tretji tretjini za zmago gostov iz San Joseja s 3:2 po kazenskih strelih proti Minnesota Wild. Marc-Edouard Vlasic je prispeval dve podaji, James Reimer pa je zbral 28 obramb za San Jose, ki je prvič v sezoni dosegel dve zaporedni zmagi. "Zmagali smo tudi prejšnji večer, s 5:4 proti Dallas Stars v petek, vendar ne smemo zdaj spet izpustiti treh ali štirih tekem zaporedoma," je dejal Sturm. "Zdaj moramo začeti nizati zmage, če se želimo prebiti v naslednji razred ekip in se boriti za mesta v končnici. In to je težko. A mislim, da smo danes pokazali, da ko igramo, kot smo danes igrali, lahko igramo tudi z ekipami, kot je Minnesota."

icon-expand Steven Stamkos FOTO: AP

V New Yorku je blestel Igor Šesterkin, ki je zbral 31 obramb, za domačo zasedbo New York Rangers, ki je v Madison Square Gardnu vpisala zmago proti Arizona Coyotes s 4:1. Adam Fox je dosegel gol in podajo, za domače pa so zadeli tudi Barclay Goodrow, Chris Kreider in Ryan Carpenter. Mihail Sergačev je na Floridi dosegel dva zadetka in dve podaji v prvi tretjini za zmago podprvakov lige NHL Tampa Bay Lightning s 6:3 proti Washington Capitals v Tampi. Sergačev je prvi branilec, ki je dosegel štiri točke, odkar je to uspelo Morganu Riellyju s Toronto Maple Leafs pri zmagi s 4:2 proti Minnesota Wild 15. oktobra 2019. Kapetan strel Steven Stamkos je imel dve podaji za skupno 499 asistenc v karieri. Napadalec prestolnikov Aleks Ovečkin še na tretji tekmi po vrsti ni dosegel zadetka.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke