Boston v New Yorku povsem popustil v končnici

Zasedba iz velikega jabolka je z izjemno kolektivno igro na kolena položila tekmece iz Bostona. Med strelce so se vpisali Mathew Barzal, Adam Pelech, Jordan Eberle, Jean-Gabriel Pageau, Anders Lee inOliver Wahlstrom, razpoložen pa je bil bil tudi ruski vratar Semjon Varlamovs 34 obrambami. Za kosmatince sta zadela Nick Ritchie in Craig Smith, češki vratar Jaroslav Halak je zaustavil 30 strelov. Washington je na domačem ledu ukanil Pittsburgh s 5:2. Za zasedbo iz ameriškega glavnega mesta so gole dosegli Tom Wilson, Nicklas Backstrom, T.J. Oshie, Lars Elerin Carl Hagelin, za gostujočo paJake GuentzelinBrandon Tanev.

Na sporedu je bilo še osem tekem. Tampa Bay je z goli Mihaila Sergačeva, Yannija Gourda inBarclayja Goodrowa ukanila Carolino s 3:1, Florida je bila po hudem boju boljša od Dallasa s 3:2, gol odločitve pa je dobre tri minute pred koncem izenačenega dvoboja dosegel Frank Vatrano. Na sporedu so bili trije kanadski obračuni. Na prvem je Ottawa visoko premagala Calgary s 6:1, Edmonton je slavil v Vancouvru s 3:0, Winnipeg pa je bil boljši od Montreala s 6:3. Chicago je z goloma Patricka Kana in Carla Soderberga v zadnji tretjini slavil v Columbusu z 2:0. Detroit je na krilihSama Gagnerja, ki je dosegel "hat-trick" na kolena položil Nashville in slavil s 5:2, New Jersey pa je šele v podaljšku slavil v Buffalu s 4:3. Zmagoviti gol je zabil Čeh Pavel Zacha.

Zasedba slovenskega zvezdnikaAnžeta Kopitarja Los Angeles Kings bo naslednjo tekmo igrala v noči na soboto, ko bo gostovala pri Minnesoti. Kalifornijska zasedba v zadnjem času kaže izjemno dobre predstave, v noči na četrtek so na kolena položili St. Louis in dosegli šesto zmago v nizu ter so trenutno na tretjem mestu v skupini Honda West.

Izidi:

New York Islanders - Boston Bruins 7:2

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 5:2

Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 3:1

Florida Panthers - Dallas Stars 3:2

Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks 0:2

Ottawa Senators - Calgary Flames 6:1

Buffalo Sabres - New Jersey Devils 3:4 (podaljšek)

Detroit Red Wings - Nashville Predators 5:2

Winnipeg Jets - Montreal Canadiens 6:3

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 0:3